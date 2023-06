Kosowo: MSW: udaremniliśmy zamach terrorystyczny na północy kraju; przejęto dużą ilość broni i materiałów wybuchowych

Udaremniliśmy zamach terrorystyczny w pobliżu miasta Zveczan na północy Kosowa; w zatrzymanym samochodzie policja odnalazła dużą ilość broni, amunicji i materiałów wybuchowych - poinformował w nocy z piątku na sobotę kosowski minister spraw wewnętrznych Xhelal Svecla.

"Około 100 metrów od siedziby władz lokalnych gminy Zveczan odkryliśmy samochód na belgradzkich tablicach rejestracyjnych, w którym znajdowało się wiele sztuk broni, a także duża ilość materiałów wybuchowych i amunicji" - napisał na Facebooku Svecla. Zamieścił też zdjęcia pojazdu i przejętej broni.

"Planowany atak terrorystyczny został udaremniony dzięki wspaniałej pracy jednostek specjalnych naszej policji" - zaznaczył kosowski polityk.

W mieście oraz innych ośrodkach na północy Kosowa, zdominowanych przez ludność serbską, od maja trwają protesty przeciwko objęciu stanowisk burmistrzów przez polityków albańskich. Objęli oni funkcje po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, w których frekwencja wyniosła zaledwie około 3,5 proc.

W Zveczanie 29 maja doszło do starć Serbów z żołnierzami misji pokojowej NATO w Kosowie (KFOR). W zamieszkach rannych zostało kilkadziesiąt osób z obu stron. W reakcji na te wydarzenia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skierował do Kosowa dodatkowych 700 żołnierzy Sojuszu.

Svecla sprecyzował, że wśród przejętej broni znalazły się m.in. materiały wybuchowe, broń automatyczna, znaczna ilość amunicji i granaty ogłuszające. Odnaleziono także mundury wojskowe. "Wszystko to miało posłużyć do przeprowadzenia ataków na kosowskie instytucje i obywateli Kosowa. To kolejny dowód na to, że Serbia chce zdestabilizować nasz kraj" - ocenił szef resortu spraw wewnętrznych Kosowa.

Zarówno lokalni Serbowie, jak też władze w Belgradzie podkreślają w swoich postulatach konieczność wycofania z północy Kosowa specjalnych jednostek kosowskiej policji.

W czwartek w Brukseli premier Kosowa Albin Kurti oraz prezydent Serbii Aleksandar Vuczić spotkali się osobno z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem, by omówić kroki mające doprowadzić do złagodzenia napięć pomiędzy krajami. Prezydent Vuczić poinformował po spotkaniu, że rozmowy nie przyniosły jednak żadnych skutków.

