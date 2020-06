Kosowo: Nowy rząd znosi ograniczenia w imporcie z Serbią

Nowy rząd Kosowa zniósł w sobotę wszelkie przeszkody w imporcie serbskich produktów, czyniąc krok w kierunku wznowienia dialogu z Serbią - poinformował premier Avdullah Hoti. Krok ten został pozytywnie przyjęty przez władze w Belgradzie i wysłannika UE ds. dialogu obu krajów.

"Podjęliśmy ważną decyzję, aby usunąć przeszkody w prowadzeniu dialogu" - powiedział Hoti dziennikarzom po posiedzeniu rządu.

"Teraz czekamy na taki sam krok ze strony serbskiej, na zniesienie wszystkich przeszkód i powrót do negocjacji" - dodał zaznaczając, że Kosowo jest suwerennym państwem i zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków do zachowania swojej niepodległości.

Jest to jedna z pierwszych decyzji podjętych przez działający od trzech dni rząd Hotiego. Sam premier po odebraniu nominacji z rąk prezydenta mówił, że "osiągnięcie porozumienia (z Serbią), opartego na wzajemnym uznaniu niepodległości obu krajów, ma dla Kosowa zasadnicze znaczenie".

Toczące się od 2011 r. pod egidą Unii Europejskiej rozmowy między dwoma państwami o uregulowaniu wzajemnych stosunków zostały przerwane w listopadzie 2018 r., gdy Prisztina wprowadziła 100-procentową taryfę celną na produkty sprowadzane z Serbii, co było odpowiedzią na prowadzoną przez Belgrad kampanię dyplomatyczną przeciwko międzynarodowemu uznaniu niepodległości Kosowa - przypomina agencja AFP.

Upór poprzedniego premiera Albina Kurtiego, aby pomimo nacisków UE i USA kontynuować wojnę handlową z Serbią, przyczynił się do upadku jego rządu - wskazuje AFP. Gabinet Kurtiego zniósł na początku kwietnia 100-procentowe cła, ale zamiast nich wprowadzono zasadę, która nakładała na serbskich eksporterów dodatkowe ograniczenia. Sobotnią decyzją Kosowo wycofuje się i z tej zasady.

Serbskie władze z zadowoleniem przyjęły postanowienie gabinetu Hotiego. "Wzmocnienie współpracy gospodarczej między Serbią a Kosowem ma zasadnicze znaczenie dla normalizacji stosunków" - przekazał w komunikacie Marko Durić, odpowiedzialny w serbskim rządzie za kontakty z Kosowem.

Pozytywnie o tym kroku wypowiedział się również specjalny wysłannik UE ds. dialogu między Serbią a Kosowem Miroslav Lajczak. "Szybkie usunięcie przeszkód we wznowieniu wspieranego przez UE dialogu pokazuje wyraźne zaangażowanie Kosowa w niezwłoczny powrót do stolika negocjacyjnego" - napisał na swoim Twitterze.

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem, swą prowincją, po trwających 11 tygodni bombardowaniach NATO w 1999 roku, będących reakcją na toczącą się tam wojnę, w której zginęło 13 tys. osób. Od tego czasu stosunki między Belgradem i Prisztiną są napięte.

Kosowo oddzieliło się od Serbii w 2008 roku, a jego niepodległość uznało ponad 110 krajów, w tym USA i większość państw UE, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny. USA i UE od lat zachęcają Kosowo i Serbię do znormalizowania stosunków.