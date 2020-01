Kosowo: Państwa zachodnie nie chcą angażować się w mediacje między partiami

Zachodnie potęgi zapowiedziały we wtorek, że nie będą angażować się w mediacje w Kosowie między dwiema partiami, które zdobyły najwięcej głosów w październikowych wyborach parlamentarnych. Partie te nie są w stanie porozumieć się co do utworzenia koalicji

W wydanym oświadczeniu ambasady Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA napisały, że nie popierają żadnej z partii politycznych i "nie będą angażować się w mediację".

"Zachęcamy wszystkich politycznych graczy w Kosowie do skupienia się na aspiracjach mieszkańców Kosowa" - podano.

Po fiasku kolejnych rozmów koalicyjnych z Demokratyczną Ligą Kosowa (LDK) w poniedziałek zwycięskie lewicowe ugrupowanie Samostanowienie na Facebooku napisało, że obydwie partie uzgodniły, że następne spotkanie przeprowadzą z udziałem zachodnich ambasadorów i szefem misji Unii Europejskiej.

Szef Samostanowienia Albin Kurti, który został mianowany przez prezydenta Hashima Thaciego na stanowisko premiera, nie był w stanie utworzyć nowego rządu, gdyż w rozmowach z LDK nie udało się uzgodnić obsady urzędu prezydenta po wygaśnięciu w 2021 roku kadencji Thaciego. LDK także domaga się dla siebie stanowiska spikera parlamentu, lecz Samostanowienie objęło je już w grudniu na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu.

Partia Kurtiego zdobyła w 120-osobowym parlamencie 29 miejsc, a LDK 28. Kurti musi utworzyć rząd do 4 lutego; jeśli mu się nie uda, może dojść do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Aby nie mieć rządu mniejszościowego, Kurti potrzebuje również starcia mniejszych partii. Zgodnie z konstytucją w skład nowego gabinetu musi wejść także przedstawiciel serbskiej mniejszości.

Analitycy ostrzegają przed groźbą kryzysu politycznego i gospodarczego w tym liczących 1,8 mln ludności kraju, w którym panuje bieda i korupcja.

Unia Europejska i USA naciskają na Kosowo, aby partie polityczne doszły do porozumienia i utworzyły nowy gabinet, który zmierzy się z koniecznymi reformami gospodarczymi, społecznymi i prawnymi. Bruksela i Waszyngton domagają się zwłaszcza wznowienia negocjacji z Serbią. Stosunki między tymi krajami są od 20 lat bardzo napięte po wojnie, która kosztowała życie 13 tys. osób.

Od czasu proklamowania przez Kosowo, dawną prowincję Serbii, niepodległości w 2008 roku rytm życia politycznego w tym kraju, kierowanym przez mało stabilne koalicje, jest uzależniony od częstych przedterminowych wyborów.