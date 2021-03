Kosowo: Parlament poparł Albina Kurtiego na premiera

Parlament Kosowa poparł w poniedziałek Albina Kurtiego, przewodniczącego lewicowej partii Vetevendosje (Ruch Samostanowienie), na premiera. Ugrupowanie to wygrało w lutym wybory parlamentarne, zdobywając 67 mandatów w 120-osobowym parlamencie.

46-letni Kurti, określany jako albański nacjonalista, powiedział, że jego główne priorytety to walka z korupcją i tworzenie miejsc pracy dla młodych. Bezrobocie wśród młodych obywateli tego kraju sięga 30 proc.

Chcąc przystąpić do Unii Europejskiej, Kosowo musi znormalizować stosunki z Serbią, która również kandyduje do UE. Kosowo ogłosiło niepodległość w lutym 2008 roku, lecz Belgrad, popierany przez Rosję, Chiny i kilku członków UE, nie chce jej uznać.

Przed wyborami Kurti zapowiedział, że chce rozwiązać problemy z Serbią; dodał jednak, że głównym warunkiem jest uznanie niepodległości Kosowa przez Belgrad.

"Jeśli Serbia nie uzna niepodległości Kosowa, nie może być normalizacji stosunków" - podkreślił Kurti.

Kosowo zmaga się z pandemią koronawirusa i Kurti oznajmił, że jego rząd będzie chciał zaszczepić do końca roku 60 proc. 1,8-milionowej populacji kraju. Kosowo jest jedynym państwem w Europie, gdzie nie zaczęto jeszcze szczepień.

Kurti był już premierem przez 50 dni w ubiegłym roku - do czasu, gdy partner koalicyjny Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) przeszła na stronę opozycji, by go obalić, głównie w związku z walką z Covid-19.