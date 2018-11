Kosowo podwoiło cła na towary z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny

Rząd Kosowa podjął w środę decyzję o natychmiastowym podwyższeniu o 100 proc. ceł na towary sprowadzane z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Zdaniem agencji, jest to efekt wzrastających napięć między tymi krajami.

Zgodnie z decyzją na teren Kosowa nie będą także wpuszczane towary, które na etykietach nie będą miały konstytucyjnej nazwy państwa, czyli Republika Kosowa. Tymczasem Serbia i BiH nie uznają ogłoszonej 10 lat temu niepodległości tej dawnej prowincji Serbii.

Premier Kosowa Ramush Haradinaj oświadczył, że decyzja Prisztiny jest odpowiedzią na "agresywną kampanię Serbii przeciwko Kosowu na arenie międzynarodowej". W ten sposób szef rządu odniósł się do postanowień Zgromadzenie Ogólnego Interpolu, które odrzuciło wniosek Kosowa o członkostwo w organizacji. Haradinaj obwinia Serbię o blokowanie przystąpienia Kosowa do Interpolu, jak również do innych organizacji międzynarodowych.



- 20 lat po wojnie, 10 lat po ogłoszeniu przez nas niepodległości, a Serbia nadal nie wykazuje dobrej woli normalizacji stosunków między naszymi krajami - ocenił.



Serbski minister handlu Rasim Ljajić uważa, że decyzja Prisztiny spowoduje, że handel między oboma krajami zamrze. Jego odpowiednik z BiH Mirko Szarović podkreślił, że "jest to największy cios dla regionalnej strefy wolnego handlu."



Premier Kosowa oznajmił natomiast, że Serbia oraz Bośnia i Hercegowina w kontaktach handlowych z Kosowem nigdy nie przestrzegały Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA), powodując znaczne straty finansowe Kosowa.



Według danych przytaczanych przez agencje eksport serbskich towarów do Kosowa ma wartość 440 mln euro rocznie, podczas gdy w drugą stronę wysyłane są towary za dużo mniejszą sumę - 21 mln euro. Eksport BiH do Kosowa szacowany jest na 80 mln euro.



Serbska agencja Tanjug poinformował, że w związku z decyzją o podwojeniu ceł prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zwołał posiedzenie krajowej rady bezpieczeństwa, organu nadzorującego działania wojska i policji.



Kosowo ogłosiło niepodległość 17 lutego 2008 roku. Kraj ten jest uznawany przez 115 państw na całym świecie, w tym 23 z 28 krajów Unii Europejskiej. Niepodległości Kosowa nie uznają także Rosja i Chiny.

Bośnia i Hercegowina Przelicz walutę

wymienialna marka (BAM)

2,202 złoty (PLN) 0,511 EUR, 0,582 USD

Kosowo Przelicz walutę

euro (EUR)

4,307 złoty (PLN) 1 EUR, 1,139 USD