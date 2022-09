Kosowo: Premier: zrzućcie jarzmo reżimu Miloszevicia, wymieńcie wydane przez Serbię tablice rejestracyjne

Zrzućcie jarzmo reżimu Slobodana Miloszevicia - powiedział w czwartek premier Kosowa Albin Kurti, wzywając kosowskich Serbów do zmiany tablic rejestracyjnych wydanych przez Belgrad na tablice wydawane przez instytucje kosowskie. Uruchomiony tego dnia proces wymiany tablic ma potrwać do końca października.

"Drodzy obywatele, od dziś do 31 października będzie możliwość wymienienia tablic rejestracyjnych w 34 wyznaczonych punktach. Wymiana przyczyni się do zwiększenia porządku publicznego, bezpieczeństwa i jest zgodna z obowiązującym prawem" - powiedział Kurti w opublikowanym na Facebooku nagraniu, zwracając się w języku serbskim do zamieszkujących Kosowo Serbów.

"Wydane przez Serbię tablice są pozostałością po reżimie Miloszevicia, która utrzymuje was w izolacji i przeszłości. Przejście na tablice z oznaczeniem RKS (Republika Kosowa - PAP) usuwa to jarzmo i zapewnia swobodę poruszania się na całym obszarze Republiki" - dodał.

"O północy w życie weszło rozporządzenie o wymianie serbskich tablic rejestracyjnych. Przejazd przez granicę funkcjonuje jak dotychczas, na oznaczenia państwowe tablic rejestracyjnych nadal naklejane są białe naklejki" - podał w czwartek znajdujący się na granicy Serbii i Kosowa reporter agencji Tanjug. Przy przekraczaniu granicy serbsko-kosowskiej konieczne jest zasłonięcie białymi naklejkami symboli państwowych widocznych na tablicach wydanych przez instytucje drugiego państwa.

"Ważne jest, żeby na implementację tego planu przeznaczono odpowiednio dużo czasu, a przeprowadzenie go było ściśle uzgadniane z obywatelami, których zmiany dotyczą" - powiedział w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej.

W sobotę pośredniczący w rozmowach Serbii i Kosowa szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował o osiągnięciu przez strony porozumienia znoszącego wydawanie na granicy przez Serbię tymczasowych dokumentów wjazdu i wyjazdu dla posiadaczy dowodów osobistych wydanych przez Prisztinę. Kwestią nierozstrzygniętą pozostają tablice rejestracyjne z oznaczeniem RKS, których władze serbskie nie uznają.

Serbia, która utraciła kontrolę nad Kosowem po kampanii NATO w 1999 roku, odmawia uznania niezależności swej byłej prowincji i od 2008 roku - gdy Kosowo ogłosiło niepodległość - nie zgadza się na używanie na swym terytorium tablic z kosowską rejestracją.

