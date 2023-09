Kosowo: Premier zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie sankcji na Serbię

Premier Kosowa Albin Kurti zwrócił się w czwartek, podczas wystąpienia w parlamencie, do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie sankcji na Serbię po niedzielnej strzelaninie, w której śmierć poniósł funkcjonariusz kosowskiej policji.

"Serbia musi zostać za to objęta sankcjami" - powiedział premier odnosząc się do incydentu, który doprowadził do wymiany ognia między etnicznymi Serbami a kosowską policją we wsi Banjska.

Jeśli na Serbię nie zostaną nałożone restrykcje, to sytuacje takie będą się powtarzać, ponieważ "arsenał wojskowy, jakim dysponowali serbscy zawodowcy, którzy zaatakowali Banjskę, składał się z broni pochodzącej z Serbii" - dodał Kurti.

Według listy opublikowanej przez szefa rządu Kosowa, serbskie komando posiadało broń wartą kilka milionów euro, w tym wóz opancerzony, granaty, karabiny AK47 czy wyrzutnie rakiet.

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Kosowa Xhelal Svecla oświadczył, że sześć osób podejrzanych o udział w niedzielnej strzelaninie przebywa w Serbii. Szef MSW zażądał ich wydania.

W stolicy Kosowa Prisztinie opuszczono po strzelaninie flagi do połowy masztów, a w poniedziałek ogłoszono żałobę narodową w hołdzie zamordowanemu funkcjonariuszowi policji. Tymczasem Belgrad uznał trzech zabitych Serbów za "męczenników", ogłosił dzień żałoby, a w środę w stolicy Serbii kilkaset osób zebrało się w cerkwi św. Sawy, by uczcić ich pamięć - relacjonuje AFP.

W niedzielę we wsi Banjska na północy Kosowa doszło do strzelaniny pomiędzy siłami z Kosowa a etnicznymi Serbami, którzy zabarykadowali się w miejscowym klasztorze. Późno w nocy kosowskiej policji udało się opanować sytuację po wymianie ognia, w której zginęło troje napastników i jeden policjant.

Napięcie w regionie rośnie od czasu starć w północnym Kosowie, do których doszło w maju. Rannych zostało wówczas ponad 90 żołnierzy sił pokojowych NATO i około 50 serbskich demonstrantów.

Etniczni Albańczycy stanowią większość w liczącym około 1,8 mln mieszkańców Kosowie, jednak około 50 tys. etnicznych Serbów zamieszkujących północ byłego terytorium Serbii nie akceptuje deklaracji niepodległości Kosowa z 2008 roku i uważa Belgrad za stolicę swojego kraju.