Kosowo: Unijna policja aresztowała szefa Stowarzyszenia Weteranów Wojennych

Funkcjonariusze Eulex, policyjnej misji UE w Kosowie, aresztowali w piątek w Prisztinie Hysniego Gucatiego, szefa kosowskiego Stowarzyszenia Weteranów Wojennych. Został on przekazany do sądu w Hadze pod nieznanymi jeszcze zarzutami - poinformował jego obrońca.

Specjalna Izba Sądowa Kosowa (KSC) z siedzibą w Hadze odmówiła w piątek komentarza w sprawie aresztowania Gucatiego.

Świadek powiedział agencji Reutera, że Gucati został skuty kajdankami i wsadzony do policyjnego samochodu przez zamaskowanych agentów.

W ostatnich tygodniach Gucati i jego współpracownicy opublikowali dziesiątki dokumentów sądowych z nazwiskami podejrzanych, świadków i cywilów podobno zamordowanych podczas konfliktu w Kosowie w latach 1998-1999.

"Nigdy nie był przesłuchiwany pod zarzutem zbrodni wojennych, a na podstawie dokumentów, które widzieliśmy, mógł zostać aresztowany pod zarzutem utrudniania dochodzenia sprawiedliwości" - powiedział agencji Reutera Tome Gashi, prawnik Stowarzyszenia Weteranów Wojennych.

Wcześniej w tym tygodniu prokuratura Izby potępiła ujawnienie przez Stowarzyszenie akt sprawy jako próbę "podważenia prawidłowego wymiaru sprawiedliwości".

W czwartek Specjalna Izba Sądowa Kosowa poinformowała, że na jej polecenie prokuratorzy aresztowali w Kosowie podejrzanego Salego Mustafę, wysokiego rangą dowódcę albańskiej partyzantki Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) z czasów wojny w Kosowie; on też został przewieziony do Holandii.

KSC przekazała w krótkim oświadczeniu, że potwierdza, iż wydano akt oskarżenia przeciwko Mustafie, aczkolwiek nie podała, jakie zarzuty mu postawiono. "Pan Mustafa jest przenoszony do placówek zatrzymania Specjalnej Izby Sądowej Kosowa w Hadze i bez zbędnej zwłoki stawi się przed sędzią przygotowawczym".

Mustafa pracuje jako cywil w ministerstwie obrony Kosowa. Jako członek UCK był aktywny podczas wojny w północnym Kosowie. Potem stanął na czele służb wywiadowczych sił bezpieczeństwa Kosowa, które wyłoniły się z UCK, gdy ta została zdemilitaryzowana.

Do tej pory nie doszło do skazania żadnej ze znaczących postaci UCK. Kilku młodszych członków tej partyzantki zostało skazanych przez działający do 2017 r. w Hadze Międzynarodowy Trybunał Karny ds. dawnej Jugosławii i wsadzonych do więzienia za zbrodnie wojenne w Kosowie.

Specjalna Izba Sądowa Kosowa (KSC) z siedzibą w Hadze, utworzona w 2015 roku, jest specjalnym sądem, finansowanym przez UE i złożonym z sędziów międzynarodowych, ale będącym organem kosowskiego wymiaru sprawiedliwości. Ma jurysdykcję w sprawach zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i innych przestępstw, których dopuszczono się między 1 stycznia 1998 r. a 31 grudnia 2000 r., w czasie wojny w Kosowie i wkrótce po niej, głównie na Serbach, Romach i Albańczykach przeciwnych UCK. Siedzibę sądu umiejscowiono w Hadze, by chronić świadków.

24 czerwca prokuratura Izby oskarżyła prezydenta Kosowa Hashima Thaciego i dziewięć innych osób.