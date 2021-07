Kostaryka skonfiskowała ponad 4 tony kolumbijskiej kokainy

Kostarykańska policja w niedzielę skonfiskowała 4,3 tony kokainy pochodzącej z Kolumbii, jest to drugi co do wielkości jednorazowy ładunek kokainy skonfiskowany w Ameryce Środkowej i największy w tym roku- poinformowały w niedzielę władze państwowe.

Przesyłka kokainy została umieszczona w kontenerze załadowanym ceramicznymi płytkami podłogowymi na pokładzie statku handlowego, który przybył do kostarykańskiego portu Moin z karaibskiego portu Turbo w Kolumbii - poinformowało ministerstwo bezpieczeństwa Kostaryki, która stała się krajem tranzytowym dla kolumbijskich narkotyków w drodze do Europy.

"Jesteśmy już bardzo blisko skonfiskowania w 2021 roku 40 ton kokainy i marihuany. Mamy nadzieję, że przekroczymy liczby z ubiegłego roku" - powiedział w oświadczeniu minister bezpieczeństwa Michael Soto.

Według ministerstwa bezpieczeństwa władze Kostaryki skonfiskowały w 2020 roku prawie 57 ton kokainy, o 56 proc. więcej niż rok wcześniej i 14,5 tony marihuany.