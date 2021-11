KPRP: Polska przekazała Macedonii Północnej 200 tys. szczepionek przeciwko COVID-19

Polska przekazała Macedonii Północnej 200 tys. szczepionek przeciw COVID–19 – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Przekazanie preparatów firmy Pfizer nastąpiło w piątek w Skopje przy okazji wizyty polskiej pary prezydenckiej w tym kraju.

W wydarzeniu, które odbyło się w Instytucie Transfuzjologii Kliniki Matki Teresy w Skopje, uczestniczyły pierwsze damy Polski i Macedonii Północnej Agata Kornhauser-Duda i Elizabeta Gjorgjevska, a także tamtejszy minister zdrowia Venko Filipce.

"W ostatnich kilkunastu miesiącach żyliśmy w niezwykle trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, wrogiem atakującym narody na całym świecie. W tym kontekście uważam, że współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie, bo tylko przy pomocy i współpracy międzynarodowej możemy walczyć z tym niewidzialnym wrogiem" - mówiła w piątek w Skopje Agata Kornhauser-Duda, której wypowiedź zacytowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

"Cieszę się, że podczas tej oficjalnej wizyty w Macedonii Północnej mogę przekazać 200 tys. dawek szczepionek jako darowiznę dla narodu macedońskiego" - dodała, zachęcając wszystkich, którzy nie są zaszczepieni, by to uczynili.

Pierwsza dama Macedonii Północnej podkreśliła, że darowizna jest kolejnym potwierdzeniem przyjaźni między dwoma narodami, ale także aktem solidarności potrzebnym w tym globalnym kryzysie.

"Jestem przekonana, że w ciągu dwóch ostatnich lat każdy z nas miał kogoś bliskiego, kto był chory na covid. Jestem przekonana, że wielu z nas straciło bliskich, krewnych, przyjaciół. Dlatego uważam, biorąc pod uwagę wszystkie istniejące i dostępne dane, że tylko szczepionka jest jedynym wyjściem z tej sytuacji. Tylko dzięki masowym szczepieniom uda nam się wyjść z tego kryzysu" - apelowała Elizabeta Gjorgjevska.

Minister zdrowia Macedonii Północnej - według relacji KPRP - powiedział, że dwa ostatnie lata pokazały, jak ważna jest pomoc i solidarność ze strony innych krajów. Podkreślił też, że Polska jest jednym z pierwszych państw, które ogłosiły uruchomienie mechanizmu solidarności i donacji szczepionek.

Wcześniej - jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta - podczas roboczego lunchu małżonki prezydentów Polski i Macedonii Północnej rozmawiały o przedłużającej się pandemii, o szczepieniach oraz zachęcaniu do nich obywateli.

"Panie podjęły też temat nauczania zdalnego i jego konsekwencji dla młodych ludzi, rozmawiały na temat systemu edukacji w obu krajach i wybranych przez młodzież kierunkach studiów" - poinformowano w komunikacie KPRP.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski informował w piątek, że do tej pory z Polski wyjechało ok. 15 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19. Według wiceszefa MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęka Polska przekazała preparaty m.in. do Egiptu, Kenii, Gruzji, na Ukrainę, do Czarnogóry, Macedonii Północnej i wielu innych krajów.