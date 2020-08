Kraje Afryki Zachodniej żądają powrotu Keity na stanowisko prezydenta Mali

Kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) zażądały w czwartek powrotu na stanowisko prezydenta Mali Ibrahima Boubacara Keity, obalonego dwa dni temu w wyniku puczu wojskowego. Zdecydowały także o natychmiastowym wysłaniu do Bamako specjalnej delegacji.

"Domagamy się przywrócenia prezydenta Ibrahima Boubacara Keity na stanowisko prezydenta Republiki" - oświadczył prezydent Nigru Mahamadou Issoufou, który jest także przewodniczącym ECOWAS.

"Postanawiamy natychmiast wysłać delegację wysokiego szczebla, aby zapewnić natychmiastowy powrót porządku konstytucyjnego w Mali" - dodał Issoufou po zakończeniu wirtualnego szczytu ECOWAS, poświęconego sytuacji w Mali.

Keita został we wtorek pojmany przez zbuntowanych żołnierzy, a dzień później pułkownik armii malijskiej Assimi Goita przedstawił się mediom jako przywódca puczystów. Wojskowi zapowiedzieli także, iż zamierzają doprowadzić do "cywilnej transformacji politycznej" i zorganizować wybory w "rozsądnym terminie". Armia zapewniła też honorowanie zawartych przez Mali umów międzynarodowych.

Keita pełnił swą funkcję w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających go do ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.

Zamach stanu w Mali potępiły Unia Europejska i ONZ, która wezwała biorących w nim udział żołnierzy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych urzędników państwowych i niezwłocznego powrotu do koszar.