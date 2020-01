Kraje dotknięte katastrofą ukraińskiego samolotu uzgodniły plan współpracy z Iranem

Szefowie dyplomacji pięciu państw, których obywatele zginęli w katastrofie ukraińskiego samolotu w Iranie, uzgodnili w czwartek w Londynie warunki ramowe współpracy z władzami irańskimi, w tym żądanie odszkodowania dla rodzin ofiar.

Poinformował o tym szef MSZ Kanady Francois-Philippe Champagne, który przewodniczył czwartkowemu spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji i Afganistanu.

"Członkowie grupy koordynującej stworzyli dziś ramy dla współpracy z Iranem. Ramy te oparte są na pięciu elementach, które będą dla nas wyznacznikiem w interakcji z władzami irańskimi" - powiedział Champagne na konferencji prasowej.

Wśrod uzgodnionych warunków jest pełen dostęp dla urzędników z poszkodowanych krajów do świadczenia usług konsularnych w Iranie, zapewnienie godnego i transparentnego procesu identyfikacji zwłok oraz poszanowanie życzeń rodzin co do repatriacji zwłok, a także "gruntowne, niezależne i transparentne" międzynarodowe dochodzenie zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Ponadto Iran musi ponieść "pełną odpowiedzialność za zestrzelenie lotu PS752 i rozpoznać swoje zobowiązania wobec rodzin ofiar, w tym odszkodowanie". Wreszcie winni katastrofy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w ramach niezależnego dochodzenia karnego, a następnie transparentnego i bezstronnego procesu sądowego zgodnie z właściwymi procedurami i z poszanowaniem praw człowieka.

"Jak dotąd widzieliśmy współpracę ze strony Iranu, ale monitorujemy tę sytuację na bieżąco i wzywamy do dalszej współpracy" - podsumował Champagne.

Boeing 737-800 linii UIA, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, rozbił się w stolicy Iranu w środę, 8 stycznia. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. W sobotę Iran przyznał, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

W czwartkowym spotkaniu grupy uczestniczyli przedstawiciele Holandii, która ma doświadczenie z pięcioletniego dochodzenia w sprawie przypisywanego Rosji zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines nad Ukrainą w 2014 roku.