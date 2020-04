Kraje G7 podejmą "wszystkie konieczne kroki", by ratować gospodarkę

Przywódcy krajów G7, którzy odbyli we czwartek telekonferencję, gotowi są na "wszystkie konieczne kroki", by ratować globalną gospodarkę przed kryzysem, związanym z epidemią koronawirusa - oświadczył premier Kanady Justin Trudeau. Na razie brak wspólnego komunikatu G7.

Biały Dom wydał natomiast oświadczenie, w którym napisano, że przywódcy państw G7 wezwali do przeglądu działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)i przeprowadzenia jej reformy.

"Przywódcy uzgodnili, że pozostaną zobowiązani do podjęcia wszelkich koniecznych kroków (...), by odpowiedzieć na ten kryzys zdrowotny i plagę gospodarczą oraz zapewnić silne i trwałe ożywienie" - głosi komunikat Białego Domu; podkreśla też, że "przywódcy skoncentrowali się w znacznej mierze na WHO".

Trudeau nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, dotyczące tego, czy podczas telekonferencji przywódcy nalegali na prezydenta USA Donalda Trumpa, aby wycofał się z decyzji o wstrzymaniu finansowania WHO.

Oznajmił jednak, że "konieczna jest międzynarodowa koordynacja" oraz że "WHO jest ważną częścią tej współpracy i koordynacji". Zdajemy sobie sprawę, że pojawiły się pewne pytania, ale jednocześnie jest niezmiernie ważne, abyśmy nadal koordynowali (nasze wysiłki)" w walce z pandemią.

Agencja EFE podała, że kanclerz Niemiec Angela Merkel broniła podczas telekonferencji roli, jaką WHO odgrywa w walce z pandemia koronawirusa.

Rzecznik Merkel, Steffen Seibert napisał w komunikacie: "Kanclerz podkreśliła, że pandemia może być pokonana tylko dzięki silnej i skoordynowanej reakcji", a WHO odgrywa w tym "zasadniczą rolę".

Dzień wcześniej - jak przypomniała EFE - "Seibert wyraził +explicite+ poparcie swego rządu dla WHO", organizacji, która jest "bardzo ważnym instrumentem multilateralnej polityki". Było to reakcją Berlina na decyzję Trumpa o wycofaniu środków dla WHO.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G7, nieformalnym klubie skupiającym siedem najbardziej gospodarczo rozwiniętych państw świata. Trump zwołał czwartkową telekonferencję, ponieważ zrezygnował pod koniec marca z organizowania zaplanowanego na czerwiec szczytu G7, który miał się odbyć w Camp David.

Wcześniej - w połowie marca - przywódcy krajów G7 ustalili, że będą co tydzień omawiać i koordynować plany wsparcia gospodarki w związku z pandemią Covid-19.