Kraje G7 uzgodniły, że należy pomóc finansowo państwom najbiedniejszym

Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów G7 uzgodnili we wtorek podczas wideokonferencji, że ze względu na pandemię koronawirusa należy finansowo i technicznie wesprzeć państwa najbiedniejsze - głosi komunikat wydany po konsultacjach.

Państwa G7 popierają plan tymczasowego zawieszenia obsługi długów przez biedne kraje, "aby mogły one stawić czoło problemom sanitarnym i ekonomicznym" związanym z pandemią - napisano we wspólnym oświadczeniu.

Ewentualne zawieszenie spłaty długów tych państw musi zostać "zaaprobowane przez kredytodawców z grupy G20 oraz (...) Klubu Paryskiego" - ustalono.

Wcześniej we wtorek minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire poinformował, że najważniejsi światowi wierzyciele ze względu na pandemię koronawirusa przyjęli moratorium na spłaty długów najbiedniejszych krajów, a szczegóły tego planu zostaną sfinalizowane w środę.

76 krajów, w tym 40 z Afryki subsaharyjskiej, spełnia warunki, aby można było zawiesić spłaty ich długów - powiedział dziennikarzom Le Maire.

Wierzyciele rządowi z Klubu Paryskiego oraz Chiny zawieszą spłaty kredytów na sumę 12 mld w ramach tego porozumienia. Prywatni wierzyciele zgodzili się dobrowolnie odłożyć spłatę lub zrefinansować 8 mld dolarów długu - poinformował przedstawiciel francuskiego resortu finansów.

Z 32 mld dol., które najbiedniejsze kraje powinny zapłacić w tym roku w ramach obsługi długów, pozostałe 12 mld dol. to kredyty udzielone przez takich pożyczkodawców jak Bank Światowy i inne międzynarodowe instytucje. Le Maire wezwał je, by przyłączyły się do inicjatywy dotyczącej zawieszenia spłat.