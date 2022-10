Kraje, które przyjmują najwięcej uchodźców z Ukrainy powinny otrzymać wsparcie

Podczas nieformalnego spotkania ministrów pracy i spraw społecznych, które odbywa się w Pradze, czeska prezydencja sugerowała, że Komisja Europejska powinna wesprzeć finansowo kraje, które przyjmują najwięcej uchodźców z Ukrainy.

Minister pracy i spraw społecznych Czech, które przewodniczą w tym półroczu UE, Marian Jureczka powiedział na konferencji prasowej po zakończeniu prac w czwartek, że kraje członkowskie mają obawy, że obecne środki finansowe mogą nie wystarczyć. Komisarz KE do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans Nicolas Schmit powiedział, że dla KE jest oczywiste, że poczyni maksymalne starania mające na celu wsparcie tych państw członkowskich, które przyjmują najwięcej uchodźców z Ukrainy.

Uczestnicząca w pracach nieformalnego spotkania minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała PAP, że wszystkie państwa sygnalizują, iż działania na rzecz konkretnego wsparcia finansowego powinny być ze strony UE bardziej skoordynowane . "Takie konkrety jeszcze nie padły. Miejmy nadzieję, że do tego doprowadzą kolejne spotkania robocze" - powiedziała minister. Podkreśliła, że w Polsce z budżetu państwa pokrywana jest pomoc dla ukraińskich uchodźców. "Zdając egzamin z człowieczeństwa, udzielamy pomocy humanitarnej, militarnej i także zabezpieczamy obywateli Ukrainy w kraju" - stwierdziła.

Szefowa resortu rodziny powiedziała, że podczas dyskusji w gronie ministrów pracy i spraw społecznych państw UE dzielono się doświadczeniami z działań, które podejmowano i które są nadal podejmowane. "Przede wszystkim zwróciliśmy też uwagę na to, że zbliżający się okres zimowy i intensyfikacja działań wojennych na Ukrainie mogą spowodować kolejną falę uchodźców, którzy przybędą do poszczególnych krajów. My, przede wszystkim jako Polska, jesteśmy do tego przygotowani" - stwierdziła w rozmowie z PAP.

Jureczka powiedział, że kraje UE nie zamierzają ujednolicić wsparcia socjalnego dla uchodźców i przepisy w poszczególnych państwach członkowskich nadal będą się różnić.

Z Pragi Piotr Górecki