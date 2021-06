Kraje UE wyraziły solidarność z Polską w związku z cyberatakami

Państwa członkowskie, m.in. Dania, Litwa, Holandia, Łotwa, Rumunia i Estonia, wyraziły w poniedziałek solidarność z Polską w związku z przeprowadzonymi w ostatnich dniach cyberatakami – powiedział Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Polska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące cyberataku przeciwko parlamentarzystom, członkom rządu, mediom i organizacjom pozarządowym - powiedział Andrzej Sadoś.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i państwa członkowskie, m.in. Dania, Litwa, Holandia, Łotwa, Rumunia i Estonia, wyraziły w poniedziałek solidarność z Polską w związku z przeprowadzonymi w ostatnich dniach cyberatakami - podkreślił.

UE ma wiele możliwości zagregowania na takie działania. Jest możliwość wprowadzenia nawet cybersankcji za tego typu ataki - wskazał.

Dyskusja na ten temat odbyła się na spotkaniu szefów MSZ państw UE w Luksemburgu.

"Polska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące cyberataku przeciwko parlamentarzystom, członkom rządu, mediom i organizacjom pozarządowym. Poinformowaliśmy, że nasze analizy pokazują zbieżność tego ataku z identycznymi cyberatakami, prowadzonymi w przeszłości przez podmioty sponsorowane przez Rosję. Wezwaliśmy do zwołania posiedzenia grupy ekspertów, zajmujących się kwestiami cyberbezpieczeństwa w Radzie. Praca tej grupy rozpocznie się we wtorek" - powiedział Sadoś.

Podkreślił, że szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i państwa członkowskie, m.in. Dania, Litwa, Holandia, Łotwa, Rumunia i Estonia, wyraziły w poniedziałek solidarność z Polską w związku z przeprowadzonymi w ostatnich dniach cyberatakami.

Zaznaczył, że UE ma wiele możliwości zagregowania na takie działania. "Jest możliwość wprowadzenia nawet cybersankcji za tego typu ataki" - wskazał.

Dodał, że dyskusja w Luksemburgu dotyczyła też przygotowanego przez KE i szefa unijnej dyplomacji Borrella komunikatu na temat relacji UE-Rosja, który ma być przyczynkiem do dyskusji na ten temat na zaplanowanym na ten tydzień szczycie unijnym w Brukseli.

"Polska przypomniała w tym kontekście, że Rosja kontynuuje działania nieprzyjazne w stosunku do UE i państw członkowskich" - wskazał Sadoś.

Komisja Europejska przekazała PAP w poniedziałek, że wyraża swą solidarność z Polską w związku z cyberatakiem. Jej zdaniem działania cybernetyczne, skierowane przeciwko Polsce, pokazują potrzebę zwiększenia wysiłków UE na rzecz zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym.

"Wyrażamy solidarność z Polską i innymi ofiarami tego cyberataku. Te złośliwe działania cybernetyczne, skierowane przeciwko Polsce, są kolejnym przykładem szybko zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń i pokazują potrzebę zwiększenia wysiłków UE na rzecz zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym, odstraszania i reagowania na nie" - poinformował PAP rzecznik Komisji Europejskiej.

Polska przekazała też w piątek państwom UE, Komisji Europejskiej i Radzie dokument dotyczący szczegółów cyberataków, przeprowadzonych w ostatnich dniach na terytorium kraju. Informacja została też przekazana ambasadorom USA, Kanady i Wielkiej Brytanii.

W dokumencie, który widziała PAP, Polska informuje, że stała się celem nieustannej kampanii cyberataków skoncentrowanych na parlamentarzystach i władzy.

Władze Polski podkreślają też, że ponieważ wiele krajów UE jest już celem ataków, a wiele może się nim stać wkrótce, UE powinna zareagować w skoordynowany sposób. Polska wzywa Radę do przeprowadzenia debaty ministrów na temat tego, jak reagować na ataki, aby zminimalizować związane z nimi zagrożenia.

Polska w dokumencie wskazuje też, że analiza operacyjna i techniczna, przeprowadzona przez polskie krajowe zespoły reagowania na incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa, potwierdziła, że wykorzystywana podczas cyberataków infrastruktura i sposób działania były takie same, jak te używane przez podmioty sponsorowane przez Rosję.

Autorzy dokumentu wskazują, że przejęte konta e-mail parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, a czasem też dziennikarzy, są wykorzystywane do przejmowania kont w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku i Twitterze, oraz publikowania na nich sfałszowanych oświadczeń i dezinformacji.

Z informacji PAP wynika, że doniesienia dotyczące cyberataków w Polsce zostały już odnotowane przez CERT-EU - działający na rzecz unijnych instytucji zespół reagowania na incydenty komputerowe (The Computer Emergency Response Team for the EU Institutions, Bodies and Agencies).