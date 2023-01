Kraków: Mąż Kamali Harris o zamachu w Jerozolimie: to straszny akt terroru, morderstwo z zimną krwią

Sobotni zamach w Jerozolimie, w któym zginęło siedem osób, to straszny akt terroryzmu, morderstwo z zimną krwią, jesteśmy solidarni z Izraelczykami - powiedział Douglas Emhoff, mąż wiceprezydent USA Kamali Harris w sobotę w Krakowie, gdzie składa wizytę.

"Ci ludzie tylko modlili się w synagodze, żyli swoim życiem i zostali zamordowani z zimną krwią, to nieakceptowalne" - zaznaczył Emhoff, który jest wysłannikiem administracji prezydenta Joe Bidena ds. zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście.

Musimy to zatrzymać, dlatego wykonuję swoją pracę i będę ją kontynuować - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w Fabryce Emalii Oskara Schindlera w Krakowie.

Emhoff uczestniczył w piątek w uroczystościach 78. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i spotkał się ze społecznością żydowską w Krakowie. W sobotę drugi dżentelmen USA odwiedzi kolejne miejsca w Krakowie, w niedzielę pojedzie do Gorlic, skąd pochodzą jego przodkowie. Potem uda się do Berlina. Wizyta pochodzącego z żydowskiej rodziny Emhoffa w Polsce i Niemczech to kolejna z serii jego inicjatyw związanych ze zwalczaniem antysemityzmu.

W piątek wieczorem uzbrojony Palestyńczyk otworzył ogień do osób wychodzących z jednej z synagog w Jerozolimie Wschodniej, które brały udział w szabasowych modlitwach w dzień pamięci o Holokauście. Siedem z nich zginęło, trzy zostały ranne. Napastnik został zastrzelony przez policję, podczas ucieczki z miejsca zbrodni. Był to najkrwawszy od lat zamach terrorystyczny w Jerozolimie.