Kreml jest zdesperowany. Rosjanie zawarli surowcowy deal z Iranem

Kreml usilnie poszukuje źródeł zwiększenia przychodów. Jednym z nich była propozycja gazowego triumwiratu z Kazachstanem i Uzbekistanem. Obecnie coraz istotniejsze stają się relacje surowcowe z Iranem.

Utrata unijnego rynku przez rosyjskich dostawców surowców energetycznych jest gospodarczym wstrząsem dla Rosji. Z tego powodu przystąpiła ona do ofensywy eksportowej na rynki azjatyckie, głównie do Chin i Indii. Zwiększenie sprzedaży na tych kierunkach nie zrekompensowało jednak strat.

Prowadzona w Ukrainie wojna jest kosztowna, co generuje dodatkowe wydatki budżetowe i znacząco zmniejsza stan rezerw finansowych agresora.

Stosunki irańsko-rosyjskie w dziedzinie surowców energetycznych warto rozpatrywać w szerszym kontekście zaopatrywania istotnych gospodarek Azji przez tych dwóch producentów ropy i gazu.

Bogate złoża surowców energetycznych Iranu to jeszcze za mało

Iran to jedno z państw dysponujących najbogatszymi złożami gazu i ropy, szacowanymi wedle US Energy Information Administration odpowiednio na 17 proc. i 12 proc. światowych potencjalnych zasobów. Pod względem wydobycia ropy i produkcji ropopochodnej Iran jest samowystarczalny, bowiem zdolności produkcyjne tego kraju szacowane są na 3,7 mln baryłek dziennie, a konsumpcja waha się między 1,8 a 2,0 mln. Z kolei przesyłowe zdolności eksportowe są wielokrotnie większe i wynoszą nawet 8 mln baryłek dziennie.

Produkcja gazu wyniosła w 2021 r. 249 mld m3, co plasuje Iran na trzecim miejscu na świecie, po Rosji i Stanach Zjednoczonych. Zdecydowana większość, bo aż 232 mld m3, jest konsumowana w kraju, z czego 35 proc. w gospodarstwach domowych, 27 proc. w przemyśle i 26 proc. w energetyce. Pozostała część jest eksportowana do Turcji, Armenii, Azerbejdżanu i Iraku.

Problemem nie jest więc niedobór surowców energetycznych, ale ich dystrybucja na obszarze kraju ponad pięciokrotnie większym od Polski. Największe irańskie złoża i rafinerie są zlokalizowane na południu, w obszarze Zatoki Perskiej oraz na północy, wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego. Generalnie jest to więc pas wzdłuż zachodniej części Iranu, co wymaga transportowania ropy i gazu na znaczne odległości, aby zaopatrzyć część wschodnią. Dodatkowo problemy z magazynowaniem surowców w części północnej spowodowały ograniczenia wydobycia i przetwarzania surowców energetycznych.

Ewolucja surowcowych relacji Iranu i Rosji. W grze azjatyckie rynki

Stosunki irańsko-rosyjskie w dziedzinie surowców energetycznych warto rozpatrywać w szerszym kontekście zaopatrywania istotnych gospodarek Azji przez tych dwóch producentów ropy i gazu. Kluczowym kierunkiem eksportowym irańskiej ropy są Chiny, które według nieoficjalnych danych nabywają nawet 750 tys. baryłek dziennie. Dane te są szacunkowe, bowiem wobec amerykańskich sankcji ani Pekin, ani Teheran nie przyznają się do rzeczywistej skali obrotów. Również dla Rosji rynek chiński stał się kluczowy dla zbytu ropy, co - jak się wydawało - może doprowadzić do napięć między Teheranem a Moskwą. Jednak choć Rosja znacząco obniżyła cenę za baryłkę ropy dostarczanej do Państwa Środka - nawet o 30 USD w stosunku do ceny światowej - to znalazła jednocześnie drogę do porozumienia z Iranem.

W lipcu 2022 r. rozmowy na najwyższym szczeblu służyły wypracowaniu konsensusu w kwestii dostaw rosyjskiej ropy do Chin i Indii, bez naruszania irańskich interesów. Jeśli wierzyć przekazom medialnym z Kremla, takie porozumienie zostało osiągnięte.

Potwierdzeniem tego ma być umowa zawarta między Gazpromem a National Iranian Oil Company o rosyjskich inwestycjach w irański sektor surowców energetycznych o wartości 40 mld dolarów, w tym w infrastrukturę wydobywczą na polach gazowych Kisz, Północnego i Południowego Pars oraz budowę terminala LNG i rozbudowę systemu rurociągów.

Zawarte porozumienie zakłada też podpisanie umowy na odbiór przez Iran 20 mld m3 rosyjskiego gazu rocznie. Ta wielkość pozwoli na znaczące zmniejszenie problemu dostaw tego surowca do północnej i wschodniej części kraju, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dostaw - gaz rosyjski jest sprzedawany z dużym rabatem - i bez konieczności natychmiastowej rozbudowy irańskiej infrastruktury. Dodatkowo Iran planuje przetwarzanie rosyjskiego surowca i jego reeksport po odpowiednio wyższych cenach do Pakistanu, Omanu, Iraku, a nawet Turcji.

Istnieje oczywiście ryzyko dla Teheranu, że tańszy rosyjski surowiec zacznie stopniowo wypierać irański z rynków azjatyckich, co spowoduje napięcia między państwami. Jednak na razie importowany gaz pokryje cały deficyt tego surowca w regionie północnym i wschodnim, szacowany w okresie zimowym na 55 mln m3 dziennie.

Z dostawami do Iranu z Rosji wiąże się problem tranzytu przez trzy kraje: Azerbejdżan, Kazachstan i Turkmenistan. Uczestnictwo w irańsko-rosyjskim kontrakcie jest dla nich ryzykowne, bowiem wiąże się z łamaniem sankcji na eksport ropy i gazu oraz produktów pochodnych nałożonych na Iran przez administrację byłego prezydenta Donalda Trumpa w 2018 r. oraz potencjalnie z łamaniem sankcji nałożonych na Rosję, jeśli restrykcje w handlu z nią będą się wiązać w przyszłości z sankcjami wtórnymi Zachodu. W tej kwestii jednoznacznie wypowiada się wicepremier Rosji Aleksander Nowak, mówiąc otwarcie, że kontrakt teherański jest formą przeciwstawienia się sankcjom na eksport surowców energetycznych z Rosji i Iranu.

Jak na kwestię tranzytu odpowiedzą te trzy państwa? Tylko Turkmenistan wydaje się zainteresowany, bowiem jego relacje ze światem zewnętrznym są limitowane izolacyjną polityką klanu Berdimuchamedowów, czyli byłego prezydenta Gurbanguly i obecnego, jego syna Serdara. Azerbejdżan prawdopodobnie zaakceptuje swoją rolę kraju tranzytowego, mając wsparcie Turcji, której prezydent Tayyip Erdogan również uczestniczył w teherańskim spotkaniu. Niewiadomą pozostaje postawa Kazachstanu, którego kurs polityczny i gospodarczy wyraźnie wskazuje na dążenie do zbliżenia z Brukselą. Pośrednictwo Astany w realizacji kontraktu mogłoby więc zostać niekorzystnie odebrane na forum unijnym i skomplikować realizację ambitnych planów inwestycyjnych i handlowych Kazachstanu.

Kreml desperacko szuka nowych partnerów po utracie unijnych rynków

Sama lipcowa umowa Teheran-Moskwa ma na razie niewielkie znaczenie, biorąc pod uwagę wielkość planowanych dostaw. Ponadto kraje tranzytowe, zwłaszcza dystansujący się od Kremla Kazachstan, mogą zastopować jej realizację, jeśli Zachód zagrozi sankcjami wtórnymi.

Drugim aspektem, który należy brać pod uwagę, jest ewentualne złagodzenie sankcji nałożonych na Iran. Na to w obecnej sytuacji się nie zanosi ze względu na krwawe tłumienie zamieszek na ulicach irańskich miast i wsparcie Rosji dostawami uzbrojenia. Gdyby jednak porozumienie nuklearne z Iranem zostało przywrócone, umowa Teheran-Moskwa w sprawie surowców zapewne podzieliłaby los poprzedniej, która zakończyła się w 2015 r., niecały rok po podpisaniu. Z gospodarczego punktu widzenia UE i USA są bowiem znacznie atrakcyjniejsze dla Iranu niż biedniejąca Rosja.

Działania podejmowane przez Rosję w Azji Centralnej wskazują na rozpaczliwą potrzebę minimalizacji strat wywołanych sankcjami. Przeczą też płynącym z Kremla optymistycznym i lekceważącym komentarzom o ich niskiej skuteczności. To pokazuje też, że słabnąca gospodarczo Rosja nie może już dyktować warunków i wymuszać przychylności państw będących ich tradycyjną sferą wpływów, co wskazuje na diametralną i raczej trwałą zmianę układu sił w Azji Centralnej.

