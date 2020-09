Kreml: nie ma powodów, by oskarżać Rosję w związku z Nawalnym

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w czwartek, że w oświadczeniach na temat motywów otrucia Aleksieja Nawalnego nie ma oskarżeń pod adresem państwa rosyjskiego. Dodał, że nie ma żadnego powodu do takich oskarżeń.

"Jeśli chodzi o oskarżenia państwa rosyjskiego, to wypowiadałbym się ostrożnie. Mimo wszystko oskarżeń nie ma. Nie ma też żadnego powodu do oskarżania państwa rosyjskiego" - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla mediów.

Wezwał partnerów Rosji, by nie czynili pospiesznych ocen dotyczących tego, dla kogo w Rosji otrucie Nawalnego mogłoby być korzystne. "Nie sądzę, by mogło być to korzystne dla kogoś" - dodał.

Zapewnił, że Rosja jest zainteresowana "w ustaleniu przyczyn tego, co wydarzyło się z berlińskim pacjentem". Podkreślił, że rosyjskie organy śledcze "prowadzą niezbędne działania sprawdzające".

Pieskow poinformował także, że po oświadczeniu rządu niemieckiego w sprawie Nawalnego nie było żadnych kontaktów prezydenta Władimira Putina z kanclerz Angelą Merkel. Takie kontakty nie są w najbliższym czasie planowane - dodał.