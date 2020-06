Kreml: nie uważamy, by dane o zgonach w Rosji na Covid-19 były niezwykłe

Władze Rosji nie uważają za niezwykłe danych o niskiej w tym kraju śmiertelności z powodu koronawirusa; eksperci sanitarni mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - powiedział w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pytany o to, czy nie uważa za niezwykłe danych o niskiej śmiertelności ogłaszanych przez państwowy urząd sanitarny Rospotriebnadzor, Pieskow odpowiedział przecząco. Wcześniej media rosyjskie przekazały, że tak określił niski wskaźnik zgonów na Covid-19 w Rosji - w porównaniu z innymi krajami - jeden z czołowych ekspertów WHO Mike Ryan.

Przedstawiciel Kremla zaznaczył, że w kontakcie z WHO jest urząd Rospotriebnadzor (federalna służby ds. nadzoru w sferze ochrony praw konsumentów, która odpowiada też za kwestie sanitarne-PAP). "Myślę, że zorientują się w tym i odpowiedzą na wszystkie pytania WHO, nie mam co do tego wątpliwości" - powiedział Pieskow.

Wyraził przekonanie, że pojawiające się różnice w danych o śmiertelności w Rosji "nie zmieniają obrazu" i mogą wynikać z różnej metody obliczeń.

Ryan porównywał Rosję z innymi krajami, w których również prowadzonych jest wiele testów i wykrywanych wiele zakażeń koronawirusem i zwrócił uwagę, że przypadków śmiertelnych jest w tych krajach znacznie więcej. Zasugerował, by Moskwa zrewidowała sposoby sprawozdawczości dotyczące tego wskaźnika.

Pieskow, który sam zakaził się koronawirusem i już wrócił do zdrowia, w niedawnym wywiadzie dla telewizji CNN również odrzucił zarzuty o manipulowanie w Rosji danymi o przypadkach śmiertelnych Covid-19. Oświadczył, że wskaźniki te mogą być niższe na przykład dlatego, że opieka zdrowotna może być w Rosji skuteczniejsza w leczeniu choroby.

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji przekroczyła w czwartek pół miliona. Zmarło dotąd 6532 chorych, w tym 174 - w ciągu ostatniej doby.

Z Moskwy Anna Wróbel