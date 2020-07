Kreml: oskarżenia W. Brytanii pod adresem Rosji pogorszą relacje dwustronne

Zarzuty władz Wielkiej Brytanii pod adresem Rosji, że w 2019 roku ingerowała w brytyjskie wybory parlamentarne, odbiją się negatywnie na relacjach dwustronnych - powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaprzeczył też oskarżeniom o ataki hakerskie.

Komentując czwartkowe oświadczenie władz w Londynie Pieskow oświadczył, że "to oczywiście odbije się negatywnie na relacjach dwustronnych". Dodał, że w Stanach Zjednoczonych również "było wiele różnych zarzutów" pod adresem Rosji, ale prowadzone tam śledztwa nie przyniosły - jego zdaniem - potwierdzenia tych oskarżeń. "Chcielibyśmy, żeby koledzy brytyjscy uwzględniali takie doświadczenie swoich sojuszników zza oceanu" - oświadczył Pieskow.

Zapewnił także, że "Rosja nie ma żadnego związku" z próbami ataków hakerskich przeciwko W. Brytanii i że Moskwa nie wie, kto dokonywał tych prób. Nazwał cyberataki "wspólnym problemem", dotykającym również rosyjskie instytucje. "Jednak kategorycznie nie zgadzamy się z gołosłownymi oskarżeniami pod naszym adresem" - dodał rzecznik prezydenta Władimira Putina.

Na pytanie, czy grupa hakerska APT29, znana również jako Cozy Bear lub The Dukes, powiązana jest z rosyjskimi służbami specjalnymi Pieskow odparł: "Absolutnie nie wiemy, co to za grupa i z kim jest związana".

Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) Kiriłł Dmitrijew powiedział, że zarzuty Brytyjczyków w sprawie rosyjskich prób wykradzenia wyników badań nad szczepionką na Covid-19 są próbą "splamienia reputacji rosyjskiej szczepionki" przez ludzi, którzy boją się jej sukcesu. Szef funduszu, który finansuje prace nad szczepionką w Rosji oznajmił, że produkt z tego kraju może stać się najlepszy i najskuteczniejszy na rynku.

Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) oświadczyło w czwartek, że hakerzy wspierani przez państwo rosyjskie próbują wykraść z instytucji akademickich i farmaceutycznych na całym świecie szczepionkę na Covid-19 i wyniki badań nad tą chorobą. We wspólnym oświadczeniu wydanym przez brytyjskie, amerykańskie i kanadyjskie służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem nie sprecyzowano, które organizacje były celem ataków, ani czy jakieś informacje zostały skradzione.

Tego samego dnia szef MSZ w Londynie Dominic Raab powiedział, że dochodzenie rządowe wykazało, iż Rosja niejednokrotnie próbowała ingerować w brytyjskie wybory parlamentarne z 2019 roku, choć nie miało to istotnego wpływu na ich wynik.

