Kreml: Rosja nie jest gotowa na traktowanie jej tak, jak czyni to teraz UE

Rosja nie jest gotowa na takie traktowanie przez Unię Europejską, z jakim ma obecnie do czynienia w związku ze sprawą opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem Rosji zależy na dialogu z Unią.

"Kreml dostrzega konieczność i korzyść dialogu", jednak "jak banalnie by to brzmiało, nie da się tańczyć tanga w pojedynkę" - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy. Oświadczył, że "to właśnie Rosja nie znajduje zrozumienia w swoich próbach wznowienia w jakiś sposób tego dialogu".

"Jest oczywiste, że Rosja nie jest gotowa na takie jej traktowanie, z jakim styka się na tle incydentu z berlińskim pacjentem" - dodał. Jako "berlińskiego pacjenta" rzecznik Kremla określa opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, unikając wymieniania publicznie jego nazwiska.

Mówiąc o relacjach z UE, Pieskow komentował słowa ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który zagroził w ten sposób przerwaniem dialogu między Rosją i Unią Europejską. Ostrzeżenie to padło w czasie, gdy Unia rozważa sankcje wobec przedstawicieli Rosji w związku z próbą otrucia Nawalnego bojowym środkiem trującym typu Nowiczok, a więc użyciem substancji, której produkcja i posiadanie są zakazane prawem międzynarodowym.

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE w poniedziałek w Luksemburgu podjęli polityczną decyzję o potrzebie nałożenia takich sankcji. Nie uzgodnili jednak żadnych nazwisk ani nazw organizacji, które miałyby być objęte sankcjami.

6 października Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) potwierdziła, że wobec Nawalnego użyto substancji należącej do grupy Nowiczoków, tj. bojowych środków trujących zaprojektowanych przez naukowców z ZSRR do celów wojskowych. Rosja odrzuca oskarżenia o próbę otrucia opozycjonisty i uważa, że brak dowodów, które by o tym świadczyły. Utrzymuje także, że tego rodzaju toksyczne substancje powstają w krajach zachodnich.

Z Moskwy Anna Wróbel