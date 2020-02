Kreml: Rosja uważa za niedopuszczalne ataki dokonywane z prowincji Idlib

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że Rosja uważa za niedopuszczalne ataki dokonywane z syryjskiej prowincji Idlib i nalega na ukrócenie "wszelkiej aktywności terrorystycznej" przeciwko syryjskim siłom rządowym i obiektom rosyjskim.

"Uważamy za najważniejsze wywiązanie się z porozumień (rosyjsko-tureckich - PAP), podjętych w Soczi (...), a także - ukrócenie wszelkiej aktywności terrorystycznej, skierowanej przeciwko siłom zbrojnym Syrii i rosyjskim obiektom wojskowym" - powiedział Pieskow. Podkreślił, że Rosja uważa za "niedopuszczalne" wypady, dokonywane z terytorium prowincji Idlib i że "ta sytuacja niepokoi Kreml".

Przedstawiciel Kremla oznajmił, że od dłuższego czasu "grupy terrorystyczne czują się dość swobodnie w Idlibie" i organizują "agresywne działania" wobec sił syryjskich i obiektów rosyjskich. Pytany o to, czy odpowiedzialność za to leży po stronie tureckiej Pieskow odparł, że istnieją zapisy w dokumentach i "nie ma tu miejsca na oceny".

Wyjaśnił także, że na razie nie ma planów zorganizowania - w związku z sytuacją w prowincji Idlib - spotkania prezydentów Rosji i Turcji, Władimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana.

W miniony weekend do Ankary przybyła delegacja Rosji, aby omówić ofensywę syryjskich sił rządowych w prowincji Idlib. Turcja przekazała delegacji rosyjskiej, że ataki na tureckie posterunki w północno-zachodniej Syrii nie pozostaną bez odpowiedzi i muszą natychmiast ustać. Jak podano we wtorek, Rosjanie wyjechali nie osiągnąwszy porozumienia co do sposobu powstrzymania starć.

Niedawno w ataku rządowych sił syryjskich na tureckie punkty kontrolne w Idlibie zginęło ośmiu tureckich żołnierzy. W odpowiedzi siły tureckie uderzyły w cele syryjskie. Było to jedno z najpoważniejszych starć między tymi stronami w ciągu prawie dziewięciu lat wojny w Syrii.

W wojnie domowej w Syrii Ankara wspiera rebeliantów, chcących obalić syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada, podczas gdy Moskwa i Teheran udzielają pomocy reżimowi w Damaszku. Turcja ostrzegła, że jest gotowa do podjęcia działań militarnych w celu powstrzymania syryjskiego natarcia w Idlibie. Syria i Rosja utrzymują, że walczą w tej prowincji "z terrorystami". Idlib jest w dużej mierze kontrolowany przez bojowników dżihadu. Od początku konfliktu Damaszek określał mianem "terrorystów" zarówno rebeliantów antyrządowych, jak i dżihadystów.

Z Moskwy Anna Wróbel