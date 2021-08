Kreml: Rosja uznaje Platformę Krymską za forum nieprzyjazne wobec Rosji

Moskwa ocenia odbywający się w Kijowie szczyt Platformy Krymskiej jako "nadzwyczaj nieprzyjazny" wobec Rosji - oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W szczycie uczestniczą przedstawiciele 46 krajów i organizacji, w tym Polski.

"Odnosimy się do tego wydarzenia jako do nadzwyczaj nieprzyjaznego wobec naszego kraju. Kategorycznie nie akceptujemy podobnych twierdzeń w odniesieniu do regionu rosyjskiego, do Krymu. W tym sensie nasza postawa jest absolutnie jednoznaczna: traktujemy to jako wydarzenie antyrosyjskie" - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla mediów.

W Kijowie w poniedziałek trwa inauguracyjny szczyt Platformy Krymskiej z udziałem ponad 40 zagranicznych delegacji. W spotkaniu uczestniczy prezydent RP Andrzej Duda. Strona ukraińska podkreśla, że w wydarzeniu biorą udział przedstawiciele wszystkich krajów UE i NATO.

Jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, ostatecznym celem działania tego formatu ma być "deokupacja" półwyspu, anektowanego przez Rosję w 2014 roku.

Z Moskwy Anna Wróbel