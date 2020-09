Kreml: służby specjalne analizują dane z Białorusi na temat sprawy Nawalnego

Rosyjskie służby specjalne analizują przekazane przez Białoruś informacje dotyczące sprawy Aleksieja Nawalnego - poinformował w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władze w Mińsku twierdzą, że dane te świadczą o tym, iż otrucie opozycjonisty było fałszerstwem.

"Materiały, które krążą pomiędzy służbami specjalnymi, są analizowane przez nasze służby. Na razie nie dysponuję informacjami o tym, co zawierają" - powiedział Pieskow na codziennym briefingu. Z tego powodu - dodał - nie może skomentować wypowiedzi prezydenta Alaksandra Łukaszenki o tym, iż otrucie Nawalnego jest fałszerstwem.

Rzecznik Kremla zapewnił, że informacje służb trafią do prezydenta Władimira Putina. "Materiały zostały wczoraj przekazane (stronie rosyjskiej)" - wyjaśnił. Zapowiedział, że "z pewnością Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) złoży raport na temat dokumentów przekazanych przez białoruskich kolegów".

Zaznaczył ponadto, że Kreml przygotowuje się do wizyty prezydenta Białorusi w Moskwie w najbliższych dniach. Nie podał dokładnej daty.

Przedstawiciel Kremla powiedział również, że w Rosji śledztwo dotyczące stanu zdrowia Nawalnego zostanie wszczęte wtedy, "gdy znajdzie się potwierdzenie informacji o obecności jakichkolwiek substancji trujących w próbkach biologicznych pacjenta".

Kreml ma nadzieję, że w toku dialogu ze stroną niemiecką otrzyma informację, "co to była za substancja" - powiedział Pieskow. Wezwał, by w sprawie Nawalnego opierać się na faktach.

Pieskow zarzucił niemieckim lekarzom leczącym Nawalnego w szpitalu w Berlinie, iż nie są tak otwarci, jak medycy w Omsku, gdzie najpierw trafił Nawalny po utracie przytomności. "Nasi lekarze zachowywali się w sposób o wiele bardziej przejrzysty w kwestii informowania dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych osób" - powiedział rzecznik.

Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do berlińskiej kliniki Charite, gdzie został poddany szczegółowym badaniom. Władze Niemiec w środę poinformowały, że opozycjonista stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie". Laboratorium Bundeswehry wykryło, że Nawalny został otruty zakazanym środkiem bojowym z grupy Nowiczok.

Z Moskwy Anna Wróbel