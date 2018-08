Krykiet, armia i 10 mld drzew, czyli Pakistan po wyborach

Zwycięstwo w Pakistanie w wyborach parlamentarnych 25 lipca Pakistańskiego Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości kierowanego przez byłego mistrza krykieta Imrana Khana przełamuje dotychczasową dominację na scenie politycznej dwóch partii - Pakistańskiej Ligii Muzułmańskiej Nawaz i Pakistańskiej Partii Ludowej. Nowy rząd, który ma być zaprzysiężony w tym tygodniu, stoi przed poważnymi wyzwaniami: głębokim kryzysem finansowym, pogarszającymi się relacjami ze Stanami Zjednoczonymi - dotychczasowym bardzo ważnym partnerem politycznym i militarnym - oraz konsekwencjami ocieplania się klimatu.

Nowy premier i PTI swój sukces zawdzięczają nie tyle programowi wyborczemu i skutecznej kampanii wyborczej, ile poparciu wpływowej armii.

Nadziejom na poprawę sytuacji gospodarczej towarzyszy kryzys z USA, które zawiesiły programy szkoleniowe dla pakistańskich wojskowych na swoich uczelniach.

Najpoważniejszym problemem jest rosnący deficyt w bilansie płatniczym, który pociągnął za sobą 20-procentową deprecjację waluty narodowej i spadek rezerw walutowych.

Ponieważ MFW jest obwarowana warunkami reform, rząd szuka wsparcia finansowego w Chinach i Rosji.

Jednym z priorytetów rządu jest walka z ociepleniem klimatu i ambitny program zalesienia Pakistanu.

Krykiecista premierem Wybory parlamentarne w Pakistanie wygrał 25 lipca Pakistański Ruch na Rzecz Sprawiedliwości (PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf). Jego liderem jest Imran Khan, gwiazda pakistańskiego krykieta (sportu narodowego w tym kraju), który po zakończeniu kariery okazał się charyzmatycznym politykiem. Do wyborów szedł pod hasłami walki z korupcją, atakował główne partie polityczne i obiecywał wsparcie państwa dla najbiedniejszych. Jego partia zdobyła 32 proc. głosów i 116 miejsc w 340 osobowym parlamencie (w Pakistanie w wyborach bezpośrednich wybieranych jest 270 parlamentarzystów, a 70 miejsc jest przyznawanych pośrednio mniejszościom religijnym i kobietom). Kolejne dwa miejsca zajęły dotychczas największe partie polityczne w kraju: tworząca uprzedni rząd Pakistańska Liga Muzułmańska – Nawaz (PML-N, Pakistan Muslim League – Nawaz), która uzyskała poparcie 24 proc. wyborców, oraz Pakistańska Partia Ludowa (PPP, Pakistan People Party), którą poparło 13 proc. głosujących. Obie partie kierowane są przez wpływowe rodziny polityczne - PML-N przez Sharif (w tym trzykrotnego premiera Nawaza Sharifa) i PPP przez Bhutto (np. zamordowaną w 2007 roku byłą premier Benazir Bhutto) - i wielokrotnie znajdowały się u władzy w kraju.



Choć PTI nie zdobyła większości, to zapewne będzie tworzyć rząd przy wsparciu mniejszych ugrupowań, w tym m.in. Ruchu Muttahida Qaumi (MQM, Muttahida Qaumi Movement) i Wielkiego Sojuszu Demokratycznego (GDA, Grand Democratic Alliance), a Imran Khan zostanie premierem. Z kolei PML-N i PPP powołały opozycyjną platformę polityczną - Konferencję Wszechpartyjną, do której dołączyły inne pomniejsze ugrupowania.

Armia trzyma za sznurki Khan i PTI swój sukces zawdzięczają nie tylko, czy nawet raczej nie tyle, programowi wyborczemu i skutecznej kampanii wyborczej, ile w dużym stopniu poparciu wpływowej armii oraz konfliktom pomiędzy dużymi ugrupowaniami politycznymi. W pakistańskim systemie politycznym nadal dominującą rolę odgrywają wojskowi, którzy rządzili krajem bezpośrednio przez połowę czasu od momentu uzyskania niepodległości w 1947 roku. Wiele wskazuje na to, że w tych wyborach wojskowi postanowili odsunąć od władzy Nawaza Sharifa i postawili na PTI. Obie partie opozycyjne oskarżały armię i służby bezpieczeństwa o wywieranie presji na swoich członków w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej oraz o sfałszowanie wyników wyborów.



Sam Nawaz Sharif, będący faktycznym liderem PML-N i głównym faworytem do zwycięstwa w wyborach, został wyeliminowany z życia politycznego i trafił do więzienia; w związku z zarzutami korupcyjnymi w lipcu 2017 roku został pozbawiony stanowiska premiera na mocy decyzji Sądu Najwyższego, w lutym 2018 roku zakazano mu prawa do prowadzenia działalności politycznej, następnie został skazany na 10 lat więzienia (np. jego nazwisko wypłynęło m.in. w aferze Panama Papers, a formalnym powodem skazania było nieudokumentowanie środków na kupno czterech luksusowych nieruchomości w Londynie) i wreszcie na dwa tygodnie przed wyborami 13 lipca został on uwięziony (liderem partii został jego brat Shehbaz Sharif).



Jednak nowy rząd będzie musiał zmierzyć się z dwoma poważnymi wyzwaniami: pogłębiającym się kryzysem gospodarczym oraz coraz trudniejszą sytuacją międzynarodową związaną z pogarszającymi się relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Oprócz powyższych, niezmiennym, bardzo poważnym problemem pozostają kwestie bezpieczeństwa związane z terroryzmem, niestabilną sytuacją w sąsiednim Afganistanie i konfliktem z Indiami. Rocznie w wyniku ataków terrorystycznych ginie w Pakistanie kilka tysięcy ludzi, choć w ostatnich latach liczba ta wyraźnie spadła - z 11700 w 2009 roku do 1260 w 2017 roku (w tym roku zginęło dotychczas 500 osób).

Konflikt ze Stanami Zjednoczonymi Coraz bardziej pogarszają się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Pakistanem. Pomimo oficjalnie deklarowanej współpracy w sferze bezpieczeństwa, władze amerykańskie zarzucają Islamabadowi związki z grupami terrorystycznymi i tolerowanie ich na swoim terytorium.



Na początku 2018 roku amerykański prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że USA w zamian za swoją pomoc otrzymały od Pakistanu „nic, tylko kłamstwa i oszustwa” i nazwał „głupotą” udzielanie wsparcia wojskowego i finansowego. W styczniu 2018 roku USA wycofały się z programu pomocy wojskowej o wartości 2 mld USD i były inicjatorem wpisania Pakistanu na prowadzoną przez FATF (Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) listę państw finansujących terroryzm.



W sierpniu okazało się, że USA zawiesiły też programy szkoleniowe dla pakistańskich wojskowych na swoich uczelniach, a także ograniczyły inne programy pomocowe. Władze amerykańskie zarzucają Pakistanowi brak realnego przeciwdziałania finansowaniu organizacji terrorystycznych, w tym także tolerowanie na swoim terytorium islamskich fundacji charytatywnych (np. fundacji Jamaat-ud-Dawa podejrzewanej o związki z grupą terrorystyczną, która przeprowadziła w 2008 roku zamach terrorystyczny w Mumbaju, w którym zginęło 166 osób). Amerykanie zarzucają też władzom pakistańskim zezwolenie na posiadanie kryjówek dla komórek afgańskich talibów z ugrupowania Haqqani.

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza Oprócz coraz bardziej skomplikowanych relacji politycznych z USA nowy rząd w Islamabadzie będzie musiał przede wszystkim zmierzyć się z narastającym kryzysem ekonomicznym. I nie pomaga tu nawet zanotowany ostatnio wzrost PKB o 5,8 proc. Najpoważniejszym problemem jest rosnący deficyt w bilansie płatniczym, który pociągnął za sobą deprecjację waluty narodowej i spadek rezerw walutowych. Rupia pakistańska w tym roku straciła ponad 20 proc. wartości, a rezerwy walutowe obniżyły się z 16,4 mld USD w maju 2017 roku do 10 mld USD na koniec lipca 2018 roku. Ich poziom nie przekracza uznawanego za w miarę bezpieczny poziom wartości importu w ciągu dwóch miesięcy. Dodatkowo, wartość krótkoterminowych zobowiązań finansowych kraju wynosi 8-9 mld USD. Trudna sytuacja wywołana została wzrostem cen ropy na rynkach międzynarodowych. 80 proc. zapotrzebowania na ropę pokrywane jest przez import.



Presja na rachunek obrotów bieżących będzie się utrzymywać w związku z dużym deficytem w handlu zagranicznym. Według szacunków, w ciągu najbliższego roku dziura finansowa może wynieść 25 mld USD (prawie 9 proc. PKB). Przy tym w ostatnim roku finansowym deficyt budżetowy wzrósł do ok. 7 proc. PKB.

Poszukiwanie nowych partnerów Trudna sytuacja ekonomiczna w połączeniu z pogorszeniem relacji z USA (a te pociągają też problemy z innymi państwami zachodu) powoduje, że władze Pakistanu zaczęły poszukiwać zbliżenia z nowymi partnerami, głównie Rosją, Arabią Saudyjską, a przede wszystkim Chinami. Chiny rozpoczęły realizację w Pakistanie projektu Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego (będącego odnogą ich sztandarowego projektu Pasa i Drogi), który zakłada nawet 60 mld USD inwestycji i kredytów w infrastrukturę transportową oraz wspólne projekty biznesowe.



Chiny są również ważnym kredytodawcą Pakistanu - dotychczas chińskie banki komercyjne udzieliły 5 mld USD kredytów i kolejne 2 mld mają być przekazane wkrótce. Pekin ma coraz silniejszą pozycję w relacjach z Islamabadem, np. pakistański bank centralny w rozliczeniach finansowych z Chinami zastąpił dolar amerykański chińskim juanem.



Władze Pakistanu w roli ważnego partnera widzą również Arabię Saudyjską, zarówno we współpracy gospodarczej, jak i wojskowej. Na początku roku wysłały swoich żołnierzy do Arabii Saudyjskiej w ramach misji szkoleniowo-doradczej. Z kolei wspierany przez Saudyjczyków międzynarodowy Islamski Bank Rozwoju z siedzibą w Rijadzie ma udzielić Pakistanowi 4 mld USD kredytów w najbliższym czasie. W zamian za wsparcie Arabii Saudyjskiej, Pakistan zawiesił realizację projektu budowy gazociągu z Iranu, będącego regionalnym wrogiem Saudyjczyków.



Islamabad ma także nadzieję na pogłębienie współpracy wojskowej i gospodarczej z Rosją. Oba państwa negocjują różnego rodzaju umowy w tych sferach o wartości 10 mld USD, w tym dotyczące m.in. zakupów uzbrojenia czy inwestycji w budowę infrastruktury transportowej dla surowców energetycznych, długoterminowych dostaw LNG lub budowy rafinerii i elektrowni. Reformy gospodarcze pod presją zewnętrzną Zapoczątkowane przez poprzedni rząd zbliżenie z Chinami, Arabią Saudyjską i Rosją będzie zapewne kontynuowane przez obecne władze. Jednak trudna sytuacja gospodarcza wymusza na władzach konieczność podjęcia szybkich działań ratunkowych.



Władze pakistańskie planują zwrócić się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o nowy program kredytowy w wysokości 12 mld USD (fundusz zrealizował 14 programów wsparcia dla Pakistanu, ostatni w 2013 roku o wartości 5,3 mld USD) zaraz po zaprzysiężeniu nowego rządu. Jednak wdrożenie takiego programu nie jest pewne.



Po pierwsze władze w Islamabadzie musiałyby zaakceptować odpowiedni program reform gospodarczych, co może być trudne do połączenia z obietnicami społecznymi dla najuboższych, deklarowanymi przez Imrana Khana w czasie kampanii wyborczej.



Po drugie poważne zastrzeżenia dla realizacji takiego programu zgłaszają Stany Zjednoczone, będące największym udziałowcem MFW. Przedstawiciele władz amerykańskich, w tym sekretarz Mike Pompeo, stawiają warunek, że pomoc funduszu nie może być przekazana na spłatę zadłużenia wobec Chin. Żądają przy tym dostępu do szczegółów i możliwości wpływu na realizowany projekt Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego, na co oczywiście nie zgadzają się Chińczycy. W tym przypadku Pakistan pada ofiarą konfliktu pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem. W przypadku fiaska uzyskania kredytu od MFW Islamabad będzie musiał poszukiwać innych źródeł finansowania, choć na pewno jego sytuacja finansowa stanie się znacznie trudniejsza.



Na razie kandydat na premiera Imran Khan ogłosił rozpoczęcie w ciągu pierwszych 100 dni swoich rządów dużego programu prywatyzacji ok. 200 przedsiębiorstw państwowych. W tym momencie jednak trudno ocenić jego racjonalność, gdyż nie ujawniono jego szczegółów, a dotychczasowe programy sprzedaży majątku państwowego w Pakistanie kończyły się z reguły fiaskiem. Kampania "10 mld drzew" Lepsze perspektywy wydaje się mieć rządowy program walki z ociepleniem klimatu. Pakistan zajmuje siódme miejsce na liście krajów najbardziej narażonych na skutki globalnego ocieplenia i ma jeden z najwyższych wskaźników wylesiania w Azji. Dziesięciolecia wycinki drzew spowodowały, że lasy w kraju zmniejszyły się do mniej niż 3 procent jego powierzchni lądowej.



Ekstremalne warunki pogodowe - takie jak powodzie, rosnące temperatury, przedłużające się susze i nieprzewidywalne opady deszczu - kosztują Pakistan od 6 do 14 miliardów dolarów rocznie. Według doniesień zanieczyszczenie powietrza i wody kosztuje Pakistan dodatkowe 3 miliardy dolarów rocznie. Jedną z przyczyn i zarazem jednym ze skutków jest szybsze, niż oczekiwano, topnienie lodowców.



Zapobiec temu ma m.in. zapowiedź zasadzenia 10 mld drzew w ciągu pięciu lat. Choć skala wydaje się ogromna, a termin napięty, to przyszły premier może się na tym polu pochwalić sukcesami. W wyborach powszechnych w 2013 r. jego ugrupowanie utworzyło rządy koalicyjne tylko w jednej z czterech prowincji Pakistanu, znajdującej się na północno-zachodnim pograniczu Chajber Pasztunchwa (ze stolicą w Peszawarze). Khan zlecił nowemu rządowi prowincji posadzenie 1 miliarda drzew w ciągu swojej pięcioletniej kadencji, a cel zrealizowano w sierpniu 2017 r., miesiąc przed planowanym terminem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.