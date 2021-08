Kryptowaluty pod presją. Pojawi się cyfrowa rupia

22 lipca T Rabi Shankar, wiceprezes indyjskiego banku centralnego (RBI) zapowiedział, że Indie pracują nad „strategią stopniowego wprowadzenia” oficjalnej waluty cyfrowej. Na subkontynencie idea ta jest znana jako CBDC (Cyfrowa Waluta Banku Centralnego – Central Bank Digital Currency) - i dyskutowana od kilku lat. Wypowiedź ta wywołała nową falę spekulacji na temat podejścia New Delhi do nowej formy pieniądza i kryptowalut.

Komentatorzy ekonomiczni czołowych indyjskich mediów, jak „The Quint”, „The Economic Times of India” czy „The Hindu” są sceptyczni, jeśli chodzi o prezentowanie CBDC jako alternatywy dla kryptowalut.Rządowy cyfrowy pieniądz będzie scentralizowany, a transakcje za jego pośrednictwem ewentualnie możliwe będą do śledzenia w czasie rzeczywistym, co miałoby poważne konsekwencje dla prywatności. Będzie on emitowany na dotychczasowych zasadach, a więc bank centralny dalej miałby prawo do generowania kolejnych transz wirtualnej gotówki.Te zaś dwie kwestie – ochrona prywatności oraz przed utratą wartości pieniądza – pchają inwestorów do zakupu zdecentralizowanych i ograniczonych ilościowo kryptowalut. Spekulacja na cyfrowej rupii nie byłaby możliwa w tej skali, co obecnie w przypadku bitcoina. Mimo zatem technicznych podobieństw natura kryptowalut i cyfrowych walut narodowych jest zupełnie inna.Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiadają wprowadzenie pilotaży własnych walut cyfrowych. Ale najbardziej zaawansowane w tej kwestii są Chiny, które prowadzą od kilku lat próbne projekty, a wprowadzenie cyfrowego juana do powszechnego obiegu spodziewane jest w 2024 lub 2025 roku.