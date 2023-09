Krytykują Bank Światowy za wspieranie indonezyjskich elektrowni węglowych

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska złożyły formalną skargę do Banku Światowego w związku z udzieleniem wsparcia finansowego dwóm elektrowniom węglowym w Indonezji, co stanowi naruszenie zobowiązania do zaprzestania wspierania paliw kopalnych.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), spółka zależna Banku Światowego z sektora prywatnego, pośrednio wspiera kompleks energetyczny opalany węglem Suralaya poprzez inwestycję kapitałową w Hana Bank Indonesia, jednego z podmiotów finansujących projekt - podała koalicja grup zielonych.

Zakład w Suralaya, największy w Azji Południowo-Wschodniej, składa się z ośmiu działających jednostek. - Plany budowy dwóch kolejnych spowodowałyby emisję do atmosfery 250 milionów ton dwutlenku węgla powodującego ocieplenie klimatu - stwierdziły grupy w piśmie do rzeczniczki Banku Światowego ds. zgodności Janine Ferretti - wskazał Reuters.

Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) z siedzibą w Helsinkach stwierdziło ostatnio, że kompleks energetyczny Suralaya wywarł poważny wpływ na jakość powietrza w regionie, powodując roczne koszty opieki zdrowotnej o wartości ponad 1 miliarda dolarów.

Według think tanku Global Energy Monitor Indonezja była jednym z jedenastu krajów, które w zeszłym roku uruchomiły nowe elektrownie węglowe. Całkowita moc elektrowni węglowych osiągnęła w ubiegłym roku 40,6 gigawatów, co stanowi wzrost o 60 proc. od 2015 roku, a w budowie znajduje się kolejne 18,8 GW, co stanowi trzecią co do wielkości moc na świecie - po Chinach i Indiach.