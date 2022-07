Kryzys bankowy w Henan

Deponenci kilku rolniczych banków w Chinach zostali odcięci od swoich oszczędności w wyniku działań gangu przestępczego. Brak adekwatnej reakcji rządu w tej sprawie wywołał masowe protesty, które zostały siłowo stłumione. Krajowy organ nadzoru bankowego zapowiedział, że klienci banków zostaną spłaceni, choć nie jest powiedziane, czy wszyscy z nich odzyskają utracone pieniądze.

18 kwietnia klienci kilku rolniczych banków w chińskich prowincjach Henan i Anhui zostali pozbawieni dostępu do swoich oszczędności, które łącznie mogą wynosić nawet kilkadziesiąt miliardów yuanów. Według szacunków Sanlian Lifeweek, jednego z państwowych czasopism, poszkodowanych może być aż 400 tysięcy osób z całych Chin.

Za ten kryzys odpowiedzialna jest grupa przestępcza, która była w posiadaniu udziałów we wszystkich czterech henańskich bankach zamieszanych w aferę. Gang, w zmowie z pracownikami banków przyciągnął fundusze za pośrednictwem platform internetowych, oferując m.in. nawet dwukrotnie wyższe niż w banku centralnym odsetki na pięcioletniej lokacie, by następnie wyprowadzić zgromadzone środki w formie fikcyjnych pożyczek. Niektóre produkty oszczędnościowe były oferowane poprzez platformy powiązane z gigantami technologicznymi jak Baidu i JD.com.

Pod koniec maja odbyły się protesty przed oddziałem Chińskiej Komisji Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń w stolicy prowincji, Zhengzhou. Brak postępów w tej sprawie spowodował, że około 1000 poszkodowanych deponentów zebrało się 10 lipca przed budynkiem Banku Ludowego Chin, aby ponownie zaprotestować. Zebrani zostali otoczeni przez policję, a wielu demonstrantów zostało pobitych przez anonimowych mężczyzn, ubranych jednolicie w białe koszule i czarne spodnie. Wkrótce wiele z osób obecnych na tym wydarzeniu odkryło, że ich aplikacja covidowa zmieniła kolor na czerwony, przyznawany osobom zarażonym lub tym, którzy mieli z nimi kontakt, co uniemożliwia im uczestnictwo w podobnych zgromadzeniach.

W niedzielę Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Henan poinformowało, że aresztowało członków gangu oskarżonych o finansowe przestępstwo, w tym lidera grupy, który od 2011 r. kontrolował szereg banków rolniczych poprzez Henan New Fortune Group i inne firmy. Z kolei Chińska Komisja Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń zapowiedziała, że klienci banków z depozytami o wartości do 50 tys. juanów zostaną spłaceni w pierwszej kolejności. Choć w Chinach depozyty są gwarantowane do 500 tys. juanów na deponenta w jednym banku, to nie zostało powiedziane, że banki rolnicze zostaną tym objęte. Co więcej, konta, które są podejrzane o udział w nielegalnych działaniach lub otrzymały wysokie odsetki z innych kanałów, nie otrzymają zwrotu utraconych środków.

Chińskie banki rolnicze są bardziej podatne na zagrożenia w czasie spowolnienia gospodarczego i formalnie mogą pozyskiwać depozyty jedynie od lokalnej bazy klientów. Jednak w ostatnich latach powszechna stała się współpraca z platformami internetowymi i pozyskiwanie środków z całego kraju, co zwiększa ryzyko w systemie finansowym. Zdaniem komentatorów, poszkodowani obywatele „postrzegają banki jako najbezpieczniejsze miejsce wsparte wiarygodnością kredytową państwa. Nieodpowiednie potraktowanie tej kwestii może spowodować niepokój społeczny i zagrozić stabilności". To jest ostatnia rzecz, jakiej partia chciałaby przed nadchodzącym jesienią XX kongresem, dlatego przewodniczący Xi obiecał wzmocnić nadzór nad systemem finansowym.

