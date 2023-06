Kryzys demograficzny dopadł ten kraj. Niedawno był najludniejszy

Kryzys demograficzny, wywołany zbyt niską dzietnością, jest rzeczywistością, z którą musi się mierzyć rosnąca liczba społeczeństw. W Azji Wschodniej widać jednak jego szczególnie ostrą formę.

Chiny były niemal "od zawsze" najludniejszym państwem świata. Jednak niedawno utraciły ten status, a liczba urodzeń nie rośnie, mimo odejścia przed prawie dziesięciu laty od polityki "jednego dziecka".

Będące przez dekady liderami wzrostu gospodarczego Japonia i Korea Południowa od dawna zmagają się z kryzysem demograficznym.

Na kontynencie azjatyckim pojawił się nowy lider, którego przewaga w zakresie siły roboczej będzie niezmienna aż do przyszłego stulecia. Jednak także w Indiach - bo o nich mowa - liczba dzieci na jedną kobietę spadła poniżej współczynnika 2,1, gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Demografia wykreowała nowego lidera w regionie Azji Wschodniej

Według danych prezentowanych przez Wydział Spraw Gospodarczych i Społecznych Sekretariatu ONZ, w kwietniu Indie stały się najludniejszym krajem świata z 1 mld 425 mln mieszkańców. Do końca roku liczba Indusów wzrośnie prawdopodobnie do 1 mld 429 mln, czyli będzie o 3 mln większa od liczby mieszkańców Chin.

Wedle prognoz Indie swój szczyt demograficzny osiągną w roku 2064, z liczbą mieszkańców szacowaną na ok. 1 mld 700 mln. Potem liczba obywateli zacznie prawdopodobnie stopniowo spadać. Nie zmienia to jednak faktu, że co najmniej do końca obecnego stulecia będzie to najludniejsze państwo świata, a Państwo Środka będzie się z każdym rokiem wyludniać.

Demografia wpłynie na zmianę priorytetów państw kontynentu azjatyckiego. Najlepiej rozwinięte wielkie gospodarki Azji, tj. Chiny, Japonia i Korea Płd., jednocześnie zmagające się z kryzysem demograficznym, coraz więcej zasobów będą musiały przeznaczać na walkę ze skutkami starzenia się ludności. Natomiast Indie będą korzystały z "dywidendy demograficznej" stosunkowo młodego społeczeństwa przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Japonia, Chiny i Korea Południowa od lat są już świadome katastrofy demograficznej zagrażającej ich rozwojowi. Jakie strategie te państwa stosują w walce z niskim współczynnikiem dzietności?

Korea Południowa walczy z kryzysem demograficznym. Pieniądze wydane bez efektu

Korea Południowa jest najmniej ludna z całej grupy. I taką też pozostanie, gdyż w ostatnim czasie bije negatywne rekordy w kwestii liczby urodzeń. Współczynnik dzietności według danych Banku Światowego wyniósł w 2021 r. 0,8, co jest najgorszym wynikiem na świecie obok Hongkongu i Palau, jednego z pacyficznych mikropaństw.

Dane za rok ubiegły, na które powołał się w marcu br. prezydent Korei Yoon Suk Yeol, mówią o dalszym spadku współczynnika do poziomu 0,78, co jest najgorszym wynikiem w historii. Stąd też prezydencka deklaracja próby odwrócenia niekorzystnego trendu.

Jednak znalezienie rozwiązania tego problemu nie będzie łatwa. Niska dzietność bowiem ma swoje źródła na trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich to zabezpieczenie socjalne, które na tle innych państw OECD nie należy do najlepszych. Druga kwestia to wysokie koszty życia, w tym te związane choćby z edukacją, o którą w Korei tradycyjnie powinni zadbać rodzice, jeśli chcą, by ich dziecko odniosło życiowy sukces.

Trzeci problem to kwestie kulturowe. Duży odsetek młodych osób, żyjących na wysokim poziomie, nie zamierza z niego rezygnować na rzecz posiadania dzieci. Dodatkowo kultura pracy, która przez dekady opierała się na całkowitym poświęcaniu życia sprawom zawodowym, również nie pomaga w planowaniu potomstwa.

W związku z tym rząd Korei Południowej postawił na bardziej kompleksową strategię walki z niską dzietnością. Jej pierwotna wersja, oparta tylko na bezpośrednim wsparciu materialnym, przez 15 lat jej funkcjonowania kosztowała państwo 215 mld dolarów. I jak widać nie przyniosła znacznych rezultatów.

Nowa strategia ma uwzględniać wymienione wyżej problemy koreańskiego społeczeństwa. Ma być również bardziej elastyczna, tzn. fundusze powinny być przeznaczane na najbardziej potrzebny w danej chwili cel. Wśród nich jest np. rozłożony na lata plan budowy przedszkoli. W strategii znalazły się również rozwiązania prawne pozwalające ograniczyć liczbę godzin w pracy dla osób wychowujących dzieci do 12. roku życia. Oprócz tego rodzice mogą liczyć na podwyżkę świadczeń socjalnych.

Japonia naśladuje Koreę w walce z kryzysem demograficznym

Na podobne rozwiązania stawia Japonia. Sytuacja Kraju Kwitnącej Wiśni nie jest tak zła jak Korei Południowej, jednakże przyrost naturalny na poziomie 1,34 (dane Banku Światowego), choć wyższy od polskiego, jest również bardzo daleki od zastępowalności pokoleń. W 2065 r., czyli mniej więcej rok po tym, jak Indie osiągną maksymalną wielkość swojej populacji, liczba obywateli Japonii skurczy się do 88 mln.

Zdaniem japońskiego rządu najbliższe lata to ostatnia szansa na odwrócenie tego niekorzystnego trendu. W związku z tym na początku tego roku premier Fumio Kishida ogłosił zwiększenie wydatków na politykę prorodzinną, która rocznie ma pochłaniać ponad 25 mld dolarów. Zdaniem japońskiego premiera taka suma ma zrównać wydatki na opiekę nad jednym dzieckiem do poziomu Szwecji, która znajduje się pod tym względem na 1. miejscu wśród państw OECD.

Rodzice będą mogli liczyć na zasiłki w wysokości 15 tys. jenów (ok. 110 dolarów), niezależnie od poziomu swojego wynagrodzenia. Ponadto okres ich pobierania zostanie wydłużony do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia (obecne świadczenie było wypłacane 3 lata krócej).

Rząd Japonii rozważa również zwiększenie wysokości świadczenia pokrywającego koszty porodu, które obecnie wynosi 500 tys. jenów (ok. 3600 dolarów), a które od kwietnia 2026 r. mogłoby być finansowane z systemu opieki zdrowotnej. Z kolei od kwietnia przyszłego roku rodzice będą mogli ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu, niezależnie od zatrudnienia.

Alternatywne rozwiązania w walce z kryzysem demograficznym w Państwie Środka

W odróżnieniu od Korei Południowej i Japonii do kryzysu demograficznego Chin przyczyniła się funkcjonująca blisko 40 lat i zniesiona dopiero w 2015 r. „polityka jednego dziecka”. W uproszczeniu, Chińczycy w miastach mogli wtedy posiadać jedno dziecko, a na wsi - dwoje. Chociaż w kolejnych latach zwiększono limit posiadanych dzieci do trzech niezależnie od miejsca zamieszkania, to według danych Banku Światowego współczynnik urodzeń nie tylko nie uległ poprawie, ale spadł z 1,6 do 1,28.

W bieżącym roku pierwszy raz liczba obywateli Państwa Środka zaczęła wedle oficjalnych danych spadać. Bycie najludniejszym państwem świata było przez dekady dla władz dowodem siły ChRL. Dlatego na szczeblu krajowym i prowincji trwa poszukiwanie wyjścia ze ślepej uliczki, co czasem prowadzi do niekonwencjonalnych rozwiązań.

Jednym z nich są świadczenia wypłacane dawcom nasienia w prowincji Shaanxi w wysokości 5 tys. juanów (ok. 735 dolarów). Banki spermy w pozostałych prowincjach ruszyły z kolei z kampanią promocyjną, reklamując się jako rozwiązanie problemu demograficznego i źródło dodatkowych dochodów dla studentów. Na tego typu apele wpływ może mieć wzrastający w ostatnich latach odsetek osób zmagających się z problemem niepłodności oraz zniesienie zakazu rejestracji nowo urodzonego dziecka przez samotną kobietę.

Oczywiście w Państwie Środka nie brakuje rozwiązań podobnych do tych z Japonii i Korei. Na poziomie poszczególnych prowincji rodziny z dwójką lub trójką dzieci mogą liczyć na wsparcie pieniężne wynoszące zazwyczaj ok. sto dolarów.

Jednak zdaniem ekspertów z Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, organu doradczego chińskich władz, największe wsparcie powinno obejmować pierwsze dziecko, gdyż to przekonuje do posiadania potomstwa jako takiego. Specjaliści z tego gremium wskazują również na inne problemy, takie jak poprawa dostępu do darmowej edukacji czy leczenie niepłodności. Ważną kwestią pozostaje również balans pomiędzy pracą a czasem wolnym.

Status gospodarczy Chin, Korei i Japonii zagrożony przez kryzys demograficzny

W przypadku Państwa Środka warto zauważyć, że utrata tytułu najludniejszego państwa świata na rzecz sąsiada, z którym relacje są burzliwe, może negatywnie wpłynąć na nastroje coraz bardziej dumnego społeczeństwa. Otwarte pozostaje pytanie, czy granie przez KPCh na nucie nacjonalizmu w jakikolwiek sposób wpłynie na decyzję obywateli o posiadaniu potomstwa. Czy Chińczycy i Chinki będą decydowali się na dzieci dla “dobra narodu”?

Niezależnie od odpowiedzi pewne jest, że wszelkie starania obecnie podejmowane przez władzę służą jedynie minimalizowaniu skutków kryzysu. Ale nie zmienią trendu, zgodnie z którym liczba obywateli Chin będzie sukcesywnie maleć.

Chiny, Koreę i Japonię łączy problem starzejącego się społeczeństwa. W dłuższej perspektywie może on utrudnić im pozostanie wśród największych gospodarek świata. Pogłębiający się kryzys demograficzny będzie miał nie tylko znaczenie psychologiczne, ale przełoży się realnie na jakość życia obywateli tych państw, ich innowacyjność i perspektywy wzrostu gospodarczego.

Wszystko to w czasie, gdy biedniejsza południowa część kontynentu, na czele z Indiami, Pakistanem i Bangladeszem, staje się coraz liczniejsza i posiada własne aspiracje. Czas pokaże, czy postęp w robotyzacji i automatyzacji pracy oraz zastosowaniach sztucznej inteligencji pozwoli zrekompensować starzenie się i kurczenie społeczeństwa.

