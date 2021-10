Kryzys deweloperski przyprawia Pekin o ból głowy

Kolejne chińskie firmy deweloperskie ogłaszają niezdolność do wykupienia w terminie swoich obligacji lub spłaty odsetek. W najbliższych miesiącach dołączą do nich prawdopodobnie następne. Wartość akcji firm z sektora spada, agencje ratingowe obniżają ich oceny wiarygodności kredytowej, a inwestorzy odczuwają coraz większy niepokój. Czemu doszło do kryzysu w branży?

Po pieniądze do banków

Wszystko zaczęło się w połowie lat 90. wraz z reformą podatkową. Większość dochodów z danin publicznych została wówczas odebrana władzom lokalnym i przekierowana do rządu centralnego. Jednocześnie władze lokalne musiały skądś zdobyć pieniądze na realizację stawianych przez Pekin ambitnych celów wzrostu. Rozwiązaniem okazał się rynek nieruchomości.Trzeba pamiętać, że cała ziemia w Chinach jest niezbywalną własnością państwa, władze mogą jednak wydzierżawić prawo do użytkowania gruntu. Za przyzwoleniem centrali władze lokalne zaczęły oddawać deweloperom w użytkowanie przekształcone grunty rolne na cele mieszkaniowe i komercyjne. Od roku 1999 dochody zdobywane tą drogą miały wzrosnąć 120-krotnie. Urbanizacja ruszyła z kopyta, władze lokalne zarabiały na dzierżawach, a deweloperzy zbijali majątki na stale rosnących cenach i niebotycznych czynszach.Jednocześnie, już i tak endemiczna korupcja rozpleniła się jeszcze bardziej. Za odpowiednią opłatą urzędnicy kontrolujący prawa do gruntów pomagali zdobyć najbardziej atrakcyjne działki. Regułą stało się fałszowanie aukcji, by odpowiedni deweloperzy mogli pozyskać grunty po niskiej cenie, a także wykorzystywanie władzy państwowej do rugowania rolników, czy mieszkańców starych dzielnic.Z drugiej strony temu procederowi towarzyszyły inwestycje infrastrukturalne na olbrzymią skalę. Dochody z dzierżawy gruntów okazały się niewystarczające, aby sfinansować takie działania. Władze lokalne zaczęły się coraz bardziej zapożyczać, a w celu ominięcia zakazu deficytu budżetowego tworzyły skomplikowane mechanizmy finansowe, które w ich imieniu zaciągały długi.Z kolei deweloperzy z koneksjami mieli ułatwiony dostęp do kredytów udzielanych przez państwowe banki. Zaowocowało to zapożyczaniem się i budową na olbrzymią skalę, bez zwracania uwagi na to, czy projekty są opłacalne. Gdy krajowe źródła okazały się niewystarczające, firmy deweloperskie zaczęły emitować obligacje denominowane w dolarach, przeznaczone dla zagranicznych inwestorów.Efektem tych czynników był imponujący wzrost gospodarczy, ale jednocześnie opisane już problemy społeczne, rozchwianie gospodarki, wysokie ryzyko inwestycyjne i wysokie zadłużenie. Tylko w tym miesiącu chińscy deweloperzy muszą wykupić dolarowe obligacje o wartości 555 milionów USD, 1,6 miliarda USD do końca bieżącego roku, a w przyszłym roku 92,3 miliarda USD.Kryzys na rynku nieruchomości jest dla Pekinu szansą na reformę branży, ale obarczoną dużym ryzykiem. Nadarza się okazja by ukarać i spacyfikować krnąbrnych deweloperów i lokalnych oficjeli partyjnych, a jednocześnie przestawić gospodarkę w kierunku wysokich technologii. Jednocześnie takie przejście może okazać się bardzo bolesne.Według ostrożnych ocen załamanie na rynku nieruchomości, nawet jeśli nie przerodzi się w kryzys taki jak w USA przed ponad dekadą, może spowodować spadek wzrostu gospodarczego o 0,5 proc. Jeżeli trend spadkowy się utrzyma, może to utrudnić utrzymanie zwiększania dochodów i poprawy życia zwykłych Chińczyków, co może grozić niepokojami społecznymi. To już będzie bardzo poważny problem dla Pekinu.