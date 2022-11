Kryzys energetyczny i inflacja podwyższyły koszty pogrzebów w Niemczech

Zakłócone łańcuchy dostaw, rosnące koszty pracy, kryzys energetyczny i inflacja powodują wzrost cen usług pogrzebowych – poinformował w piątek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

- Wielu przedsiębiorców pogrzebowych czeka do przełomu roku, aby zobaczyć, jak będą kształtować się koszty. Ceny pochówków będą zgodne z ogólnym trendem kosztów konsumpcyjnych - skomentowała Elke Herrnberger, rzeczniczka Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Przedsiębiorców Pogrzebowych.

Obecnie inflacja nadal rośnie: według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, podanych w piątek, ceny konsumpcyjne w październiku wzrosły o 10,4 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

- Jest to dla Niemców największy wzrost od blisko 70 lat - podkreśla RND.

Branża pogrzebowa dotknięta jest kilkoma kryzysami jednocześnie - są to m.in. przerwane łańcuchy dostaw, kryzys energetyczny, rosnące koszty drewna.

- Głównym źródłem energii dla większości krematoriów jest gaz. I to w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Jednak są też zakłady pogrzebowe, których wzrost kosztów energii prawie nie dotyczy, ponieważ w ostatnim czasie przeszły na fotowoltaikę i samochody elektryczne - dodała Herrnberger.

Zaznaczyła, też, że trudno w takiej sytuacji o jednolitą prognozę dla całej branży. Od różnych czynników zależy też, czy wariantem droższym okaże się kremacja, czy tradycyjny pochówek. Jej zdaniem "nie powinna o tym decydować cena, lecz wola zmarłego", a rolą przedsiębiorcy pogrzebowego jest pomoc w wycenie obydwu wariantów.

- Ponieważ branża pogrzebowa jest usługą indywidualną, trudno o regulacje mogące spowodować obniżenie kosztów - podsumowała Herrnberger.

Przeciętny koszt pogrzebu w Niemczech to ok. 13 tys. euro, po uwzględnieniu takich elementów jak trumna i usługi firmy pogrzebowej, opłaty cmentarne (w tym kamieniarz), nekrologi i stypa. W wersji najbardziej oszczędnej całość może zamknąć się kwotą 5-6 tys. euro, w wersji wysokobudżetowej - nawet ok. 19-20 tys. euro.