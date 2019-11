Kryzys gospodarczy w Niemczech? To nieprawa, mówią polscy przedsiębiorcy

Jako „dobry” lub „bardzo dobry” stan niemieckiej gospodarki ocenia prawie 73 proc. ankietowanych polskich przedsiębiorców, obecnych na tamtym rynku, choć noty „bardzo dobre” zmalały z 40 proc. w podobnym badaniu za 2018 r. do 21,4 proc. obecnie. Pomimo spowolnienia większość przedsiębiorców deklaruje, że utrzyma lub zwiększy w Niemczech sprzedaż, inwestycje i zatrudnienie. Aż 97 proc. z nich potwierdza, że powtórzyłoby dziś decyzję o wejściu na rynek niemiecki.

- Może to trochę dziwić przeciętnego niemieckiego przedsiębiorcę, który narzeka na m.in. na słabo dostępną sieć IT w terenie i niski poziom cyfryzacji – dał dyrektor Gutheil.Jakub Wójcik zwraca uwagę na inne walory rynku niemieckiego. – Dla nas najważniejszą cechą jest stabilność przepisów prawa, a ich zmiana jest na tyle wcześnie sygnalizowana i konsultowana z przedsiębiorcami, że mamy czas na dostosowanie się do nowych wymogów.Spośród czynników warunkujących prowadzenie biznesu w Niemczech firmy w najmniejszym stopniu akceptują wysokość kosztów płac i podatków. Problemem staje się coraz mniejsza dostępność pracowników - tylko 28,6 proc. przedsiębiorców nie ma z tym problemu.Wśród najpilniejszych wyzwań dla polityki gospodarczej Niemiec respondenci najczęściej podawali dostępność kadr (12,9 proc.) i obniżenie podatków (12,9 proc.).Kolejne rekomendacje to zwiększenie dostępności nowych technologii, uproszczenie systemu podatkowego i otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców (odpowiednio po 5,7 proc. wskazań).W poprzedniej edycji badania za 2017 r. firmy najczęściej postulowały obniżenie kosztów pracy i podatków, uelastycznienie prawa pracy i konieczność stworzenia warunków pozwalających na podnoszenie kwalifikacji kadr.Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą liczbą firm członkowskich w Polsce (1000), ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń oraz rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.