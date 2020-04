Kryzys koronawirusowy może zmniejszyć PKB Austrii o co najmniej 5,25 proc.

Pandemia koronawirusa i przedsięwzięcia służące jej opanowaniu spowodują w bieżącym roku spadek produktu krajowego brutto Austrii o 5,25 proc, do 7,5 proc. - głosi prognoza, przedstawiona w czwartek przez Austriacki Instytut Badań Gospodarczych (WIFO). W roku 2021 wzrost PKB ma wynieść 3,5 proc.

Tegoroczny spodziewany deficyt budżetowy oszacowany został na 7,5 proc. do 10 proc. PKB. Wskaźnik bezrobocia ma wzrosnąć do poziomu między 8,75 i 9,1 proc., a liczba zatrudnionych zmniejszyć się o 1,75 do 2,5 proc.

Prognoza zakłada, że Austria utrzyma kontrolę nad pandemią; że nie stanie w obliczu przeszkód dla gospodarczej odnowy i że sytuacja w państwach, które są jej głównymi partnerami handlowymi, będzie się także poprawiać. Gdyby jednak w najbliższych miesiącach doszło do kolejnego, wywołanego czynnikami zewnętrznymi kryzysu, bądź też do drugiej, a nawet trzeciej fali pandemii, to przyszłość rysowałaby się naprawdę źle - zastrzegł w trakcie internetowej konferencji prasowej szef WIFO Christoph Badelt.

Przyjęte dotąd przez rząd i parlament rozwiązania antykryzysowe ocenił jako "w zasadzie słuszne". Dodał, że "na przyszłość konieczne będzie jednak udoskonalenie niektórych przedsięwzięć - przede wszystkim jeśli chodzi o ich praktyczną realizację".