Kryzys na chińskim rynku nieruchomości oszczędza niektóre firmy

Niewypłacalność kolejnych firm, banki odmawiające pożyczek, klienci wnoszący pozwy, spadek cen mieszkań. Napływające z Chin wieści malują coraz czarniejszy obraz tamtejszego rynku nieruchomości. Jest jednak grupa deweloperów, która całkiem nieźle sobie radzi w warunkach kryzysu.

Wciąż na chińskim rynku nieruchomości trwa zgadywanie: która firma przetrwa, a która zbankrutuje lub będzie przejęta.

Według niepotwierdzonych informacji władze szykują dla sektora nieruchomości pakiet pomocowy w wysokości 200 mld juanów (prawie 140 mld zł).

Aby zapewnić dokończenie przez deweloperów wszystkich zakontraktowanych nieruchomości i przekazanie ich odbiorcom, potrzeba cztery razy więcej.

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku spośród 31 największych chińskich deweloperów notowanych na giełdzie tylko jeden zanotował wzrost kursu akcji, pozostali zaś - dwucyfrowe spadki. Tym szczęśliwcem jest China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings. Licząc rok do roku firma zanotowała w lipcu i sierpniu wzrost zakontraktowanych umów o odpowiednio 18 i 17 proc. Natomiast wartość jej akcji na giełdzie w Shenzhen wzrosła między połową lipca, a połową września o 44 proc. z 11,49 do 16,52 juana (czyli z 7,9 do 11,5 zł). W tym samym okresie indeks CSI 300 obejmujący spółki notowane na giełdach w Szanghaju i Shenzhen spadł o 9 proc.

Państwowe konglomeraty kontrolowane przez Pekin radzą sobie bardzo dobrze

Skąd ten sukces? Odpowiedź wydaje się prosta. China Merchants Shekou jest częścią China Merchants Group, jedną z prawie setki tzw. “centralnych firm”. To grupa państwowych konglomeratów kontrolowanych bezpośrednio przez rząd w Pekinie. W praktyce oznacza to solidne koneksje “na samej górze”, przekładające się na przykład na łatwiejszy dostęp do kredytów.

Przypomnijmy, że od wiosny chińskie banki bardzo niechętnie udzielają pożyczek branży nieruchomości. Wyjątek stanowią największe banki państwowe, których głównymi klientami są państwowe przedsiębiorstwa. Kontakty z władzami ułatwiają również zdobywanie informacji, pozwalających na wykupywanie aktywów borykających się z problemami prywatnych konkurentów.

W przypadku China Merchants Shekou efekty takiej pomocy są bardzo dobrze widoczne. Do września firma wyemitowała obligacje o wartości ponad 19 mld juanów (13,2 mld zł). Tylko w sierpniu firma wypuściła na rynek obligacje o łącznej wartości 635 mln juanów (442 mln zł) i oprocentowaniu w wysokości 2,4 proc. Tymczasem większość prywatnych deweloperów została w praktyce wykluczona z rynku obligacji.

Bardzo dobre rezultaty w ostatnich miesiącach zanotowały również Greentown China Holdings, będący spółką zależną państwowego konglomeratu China Communications Construction Group (CCCG) oraz China Resources Land, część China Resources Group (CRG). Wzrost dochodów i obrotów wykazały Poly Developments and Holdings Group, China Vanke, Zhuhai Huafa Properties i Xiamen C&D. Wszystkie mają wsparcie rządu lub są własnością jego albo władz lokalnych. Jedynym prywatnym deweloperem, który odnotował wzrost dochodów, jest Longfor Group Holdings.

Ratowanie chińskiej branży deweloperskiej pochłonie biliony. Nie wszyscy przetrwają

Nie oznacza to, że wszystkie firmy związane z państwem radzą sobie świetnie. Beijing Capital Development Holding zanotował liczny r/r spadek przychodu o aż 79 proc. Według niepotwierdzonych informacji władze szykują dla sektora nieruchomości pakiet pomocowy w wysokości 200 mld juanów (prawie 140 mld zł). Jednak według S&P Global Ratings, aby zapewnić dokończenie przez deweloperów wszystkich zakontraktowanych nieruchomości i przekazanie ich odbiorcom, potrzeba cztery razy więcej. Jest to wariant optymistyczny, czarny scenariusz zakłada potrzeby rzędu nawet 2 bilionów juanów. Wciąż na chińskim rynku nieruchomości trwa zgadywanie: która firma przetrwa, a która zbankrutuje lub będzie przejęta.

