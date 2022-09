Kryzys na chińskim rynku nieruchomości rozlewa się na inne sektory

Skutki trwającego już rok kryzysu na chińskim rynku nieruchomości zaczynają być odczuwalne w innych sektorach gospodarki. Najbardziej narażony jest sektor bankowy, ale wyzwania piętrzą się przed wszystkimi branżami związanymi z budownictwem.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kryzys na rynku nieruchomości postawił pod znakiem zapytania nie tylko kondycję sektora bankowego, ale również stabilność fiskalną władz lokalnych oraz szerszych konsekwencji spadku cen nieruchomości na konsumpcję i wzrost gospodarczy.

Ekonomiści ostrzegają przed załamaniem się filarów rynku nieruchomości, którego udział w PKB oceniany jest na 25-30 proc.

Pojawiają się głosy, że najskuteczniejszym wyjściem w tym kryzysie będzie zakrojona na szeroką skalę interwencja rządu, z nacjonalizacjami włącznie.

Gdy w ubiegłym roku deweloper Evergrande ogłosił swoją niezdolność do spłaty szacowanych na ponad 300 mld dolarów zobowiązań wobec zagranicznych inwestorów, był to początek serii wstrząsów w branży nieruchomości w Chinach.

Jak wówczas pisaliśmy, wyważona reakcja Pekinu miała przede wszystkim uspokoić rynki, co w dużym stopniu się udało. Władze jednak leczyły objawy, a nie przyczyny kryzysu.

Chińscy deweloperzy pogrążają się w kryzysie i ciągną za sobą banki

Przez kilka miesięcy sytuacja była pozornie pod kontrolą. Problemy wezbrały wiosną, kolejni deweloperzy ogłaszali niezdolność do spłaty zobowiązań, a banki coraz mniej chętnie pożyczały pieniądze na inwestycje budowlane.

Następna fala nadeszła latem. Z powodu opóźnień w realizacji projektów i spadku cen nieruchomości nabywcy w 22 miastach ogłosili wstrzymanie z dniem 12 lipca spłaty kredytów hipotecznych. Był to kolejny cios dla chińskich banków, zwłaszcza małych i średnich.

Ceny nieruchomości w dół, chińska klasa średnia w tarapatach

Do problemów z płynnością deweloperów i przedsiębiorców doszły zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych. Według ocen Citigroup w ciągu pierwszego półrocza 2022 ceny nieruchomości w Chinach spadły o 15 proc. To poważny cios dla klasy średniej lokującej swoje oszczędności najczęściej w mieszkaniach.

Na to wszystko nałożyły się ciągłe lockdowny, które wywołały efekt domina. Przerwy w budowie powodują nie tylko opóźnienia w realizacji projektów, a tym samym złość klientów.

Kryzys na rynku nieruchomości uderzył również w branżę stalową. Na początku sierpnia Bloomberg ostrzegał, powołując się na Li Ganpo, prezesa Hebei Jingye Steel Group, że aż 1/3 chińskich stalowni może być zagrożona bankructwem.

Chińskie władze reagują za późno, zagrożony rynek nieruchomości

Władze znowu przystąpiły do ograniczonych działań. Dopiero 22 sierpnia Ludowy Bank Chin ogłosił obniżkę referencyjnych stóp procentowych dla kredytów hipotecznych. Pięcioletnia główna stopa kredytowa została obniżona z 4,45 do 4,3 proc., zaś jednoroczna z 3,7 do 3,65 proc.

Ekonomiści są coraz bardziej zgodni, że taka reakcja to za mało. Rebecca Choong Wilkins ostrzega przed załamaniem się filarów rynku nieruchomości, którego udział w PKB oceniany jest na 25-30 proc. Zdaniem Choong Wilkins władze okazały gotowość do rozprawy z deweloperami i osłabienia w tym celu rynku obligacji śmieciowych. Ceną jest jednak zwiększone ryzyko niepokojów społecznych i niestabilności finansowej.

Z kolei Donald Low z Hong Kong University of Science and Technology zwrócił na łamach South China Morning Post uwagę, że kryzys na rynku nieruchomości postawił pod znakiem zapytania nie tylko kondycję sektora bankowego, ale również stabilność fiskalną władz lokalnych oraz szerszych konsekwencji spadku cen nieruchomości na konsumpcję i wzrost gospodarczy.

Na podstawie doświadczeń pęknięcia japońskiej bańki nieruchomości w latach 90., azjatyckiego kryzysu finansowego 1998, kryzysu w USA z lat 2007-2008 i wreszcie kryzysu strefy euro, Low dowodzi, że najskuteczniejszym wyjściem będzie zakrojona na szeroką skalę interwencja rządu, z nacjonalizacjami włącznie. Prowadzi to do pewnego paradoksu. Komunistyczna Partia Chin może być ideologicznie równie chętna do rozprawy z deweloperami, co do nacjonalizacji, jednak póki co wstrzymuje się od tego.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma