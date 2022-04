Kryzys na chińskim rynku nieruchomości trwa w najlepsze

Chińskim władzom udaje się póki co zapobiec krachowi na rynku nieruchomości. Jednak deweloperzy nie mają powodów do świętowania. Zyski spadają, kolejne firmy mają problemy z wypłacalnością, a banki coraz oporniej udzielają kredytów.

To prawdziwy zimny prysznic dla rynku od pokolenia niemal przyzwyczajonego do ciągłych wzrostów.

Deweloperom trudniej też zdobyć pieniądze. Spośród 32 dużych banków notowanych na giełdzie w Hongkongu aż 17 w ciągu roku zmniejszyło kredytowanie branży nieruchomości.

Początek tego miesiąca okazuje się być niemal sądnym dniem dla wielu chińskich deweloperów. Oczywiście w porównaniu z doświadczeniami poprzednich dekad.

1 kwietnia trzy duże firmy z branży nieruchomości ogłosiły swoje sprawozdania finansowe za rok 2021. Zyski Vanke spadły o połowę w stosunku do roku 2020 i osiągnęły 22,5 mld juanów (3,54 mld dolarów), natomiast obroty dewelopera spadły o 10 proc. Zyski Zhenro Properties spadły o 30,9 proc, do 2,28 mld juanów (350 milionów dolarów). Do tego firma nie zdołała wykupić swoich obligacji denominowanych w dolarach. Nawet China Overseas Land & Investment, uznawana za jedną z najbardziej ostrożnych w branży, zanotowała spadek zysków o 4,3 proc. do 36,38 mld juanów (5,71 miliarda USD).

Zimny prysznic dla chińskich deweloperów

Ogólnie, według danych China Real Estate Information, setka największych deweloperów zebrała aż 59 proc. mniej pieniędzy niż w roku poprzednim. To prawdziwy zimny prysznic dla rynku od pokolenia niemal przyzwyczajonego do ciągłych wzrostów.

Zhenro to nie jedyny deweloper, któremu nie udało się wykupić własnych obligacji w terminie do 31 marca. Kolejny to pekiński Sunac China Holdings. W tym wypadku przyczyną miało być przerwanie audytu spowodowane powrotem zachorowań na COVID-19 na dużą skalę. Dalej na liście znajdują się Kaisa Group Holdings, China Aoyuan Group, Sunshine 100 China Holdings, Fantasia Holdings Group i Modern Land China. Te firmy muszą się mierzyć z jeszcze większymi problemami, gdyż są notowane na giełdzie w Hongkongu. W związku z niezłożeniem w terminie dorocznych sprawozdań finansowych giełda zawiesiła obrót akcjami tych spółek. Wszystkie już zalegają ze spłatą długów lub prawdopodobnie wkrótce nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Kredytodawcy przykręcają kurek

Deweloperom trudniej też zdobyć pieniądze. Spośród 32 dużych banków notowanych na giełdzie w Hongkongu aż 17 w ciągu roku zmniejszyło kredytowanie branży nieruchomości. W tej grupie znalazły się największy prywatny bank Chin China Minsheng Bank, główny udziałowiec feralnego Evergrande Shengjing Bank, a także państwowy China CITIC Bank. Spadki wynoszą od kilku do nawet 32 proc. w stosunku do roku 2020.

Główne banki państwowe nadal zwiększają kredytowanie branży nieruchomości, co jest formą pomocy, jednak nawet tutaj widać zmianę trendu. Finansowanie deweloperów przez cztery główne banki państwowe wzrosło o 4,9 proc., podczas gdy w poprzednich latach notowano wzrost dwucyfrowy.

Wraz z coraz częstszymi i liczniejszymi przypadkami niewypłacalności lub opóźnieniami w spłacie zobowiązań, kredytodawcy starają się zmniejszać ryzyko. Do tego banki będące własnością prywatną lub władz lokalnych nieufnie podchodzą również do strategii centralnego kierownictwa w Pekinie zmierzającej do opanowania sytuacji na rynku nieruchomości. Od 2020 rząd starał się zniechęcić banki do udzielania pożyczek firmom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W następnym roku wprowadzono ograniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych i ekspozycji na sektor nieruchomości.

Jednak jesienią ubiegłego roku działania władz centralnych w obliczu problemów Evergrande i kolejnych deweloperów uznano za niewystarczające. Władze lokalne zaczęły nawet gdzieniegdzie łagodzić ograniczenia dotyczące kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. Restrykcyjna polityka wobec finansowania deweloperów jednak nadal obowiązuje.

Banki obawiają się także, iż firmy z branży ubiegające się o kredyt nie przedstawiają pełnych sprawozdań finansowych. Ukrywanie problemów może prowadzić do wzrostu złych długów. W czterech dużych bankach państwowych wskaźnik kredytów zagrożonych w zakresie finansowania nieruchomości wzrósł w ubiegłym roku o ponad jeden punkt procentowy do 3,8 proc. W mniejszych instytucjach finansowych sytuacja jest znacznie gorsza. Przykładowo w Jinshang Bank wskaźnik kredytów zagrożonych dla finansowania nieruchomości przekroczył 10 proc. A to już może zagrozić stabilności tych podmiotów, choć jeszcze nie całego systemu.

Chińscy analitycy określają ryzyko inwestycyjne związane z nieruchomościami jako "możliwe do opanowania", jednak wskazują, że banki będą zmniejszać swoje zaangażowanie w tym sektorze. Według raportu Moody's Investors Service z ubiegłego miesiąca napięta sytuacja i duże potrzeby refinansowania spowodują, że do końca bieżącego roku jeszcze więcej deweloperów nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.