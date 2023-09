Kryzys na Lampedusie. Podejście UE dot. polityki migracyjnej nie jest skuteczne

Na włoską wyspę Lampedusa dotarło w ostatnich dniach drogą morską 6,8 tys. migrantów z krajów afrykańskich. Większość spośród nich wciąż przebywa na Lampedusie, co oznacza, że kryzys humanitarny jest tam daleki od rozwiązania - powiadomiła agencja Associated Press.

Rząd w Rzymie z jednej strony podejmuje wysiłki na rzecz przenoszenia migrantów z wyspy na terytorium Włoch kontynentalnych, natomiast z drugiej - poszukuje rozwiązania problemu na szczeblu Unii Europejskiej.

W czwartek szef włoskiego MSW Matteo Piandetosi rozmawiał w tej sprawie z unijną komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson.

Podejście UE w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej nie jest skuteczne

Włoski polityk powiedział, że aktualne podejście UE w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej nie jest wystarczająco skuteczne - podkreśliła AP.

Agencja powiadomiła, że w ostatnim czasie z Tunezji na Lampedusę dotarło około 120 łodzi z migrantami. Przybysze są ewakuowani z wyspy na pokładzie komercyjnych promów i okrętów włoskiej marynarki wojennej.

Migranci otrzymują od wolontariuszy z włoskiego Czerwonego Krzyża łóżka polowe, a mieszkańcy Lampedusy spontanicznie dostarczają Afrykańczykom żywność. Utrzymanie wszystkich przybyszów w przepełnionym ośrodku recepcyjnym to jednak trudne zadanie. Część spośród nich wymknęła się i została zauważona w innych miejscach na wyspie - relacjonowała AP.

Rada miasta Lampedusa ogłosiła w środę wieczorem stan wyjątkowy po 48 godzinach ciągłego napływu imigrantów na wyspę. Jak informowano, w punkcie recepcyjnym na Lampedusie przebywało wówczas około 4,5 tys. migrantów, spośród których niemal 2 tys. miało zostać przeniesionych na Sycylię.

232 350 przypadków nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE

Według danych włoskiego resortu spraw wewnętrznych od początku 2023 roku do kraju dotarło drogą morską prawie 126 tys. migrantów - niemal dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie w roku 2022. Uciekinierzy z krajów afrykańskich najczęściej udają się do podróż do Włoch już nie z Libii, jak miało to miejsce w latach poprzednich, lecz z Tunezji.

Rząd w Rzymie zawarł z tunezyjskimi władzami umowę repatriacyjną, umożliwiającą odsyłanie migrantów do kraju pochodzenia, lecz nie posiada takich porozumień z większością pozostałych państw Afryki - zauważyła agencja AP.

Od stycznia do sierpnia 2023 roku wykryto łącznie 232 350 przypadków nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE, czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i najwięcej w takim okresie od roku 2016 - przekazała w czwartek włoska agencja prasowa ANSA, cytując dane Frontexu, unijnej agencji ds. granic.