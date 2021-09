Kryzys rozlewa się po Azji Centralnej

Pogłębia się kryzys gospodarczy w Turkmenistanie. Niewiele wskazuje na to, by sytuacja ludności miała się poprawić. Głównym problemem nadal pozostają braki żywności, którym rząd stara się przeciwdziałać organizując dotowaną dystrybucję podstawowych artykułów spożywczych. Te działania, jakkolwiek potrzebne, nie poprawią sytuacji gospodarczej republiki, zwłaszcza w sektorze rolnym. Władze kupują czas i przekonują społeczeństwo, że rozpoczynający się właśnie zimowy sezon zasiewów szybko doprowadzi do zakończenia kryzysu. Turkmenistan może stać się obok Afganistanu kolejnym państwem zdanym tej zimy na zagraniczną pomoc w dostawach żywności.

Kryzys klimatyczny pogłębia problemy rolnictwa

Potrzebna pomoc międzynarodowa?

Problemy z wspomnianym niedoborem wody odczuwa w różnym stopniu cały region. W przypadku Turkmenistanu dodatkowym negatywnym czynnikiem jest wysoce wodochłonna produkcja bawełny, oparta na mało wydajnych, przestarzałych technologiach.W ostatnich latach kłopoty turkmeńskiego rolnictwa się pogłębiają. Do jego strukturalnych problemów związanych z przestarzałym sprzętem i złym zarządzaniem dołączają wyzwania związane ze zmianami klimatu. W Turkmenistanie wzrosła liczba burz piaskowych, które stanowią istotne zagrożenie dla zbiorów na 70 proc. powierzchni rolnej kraju. Ten fenomen pogodowy w zestawieniu z najniższym od 40 lat poziomem wód, może całkowicie zniweczyć wysiłki rządu i rolników i nie tylko nie wyprowadzić kraju z kryzysu żywnościowego, ale wręcz go pogłębić. Dodatkowo, niedobór wody powoduje przyspieszone pustynnienie, co z kolei zwiększa częstotliwość występowania i wzmacnia niszczycielskie burze piaskowe.Rząd zdaje się nie zauważać alarmującego stanu zasobów wodnych, choć najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stawia Turkmenistan na czołowym miejscu w świecie pod względem jej niedoborów, co obrazuje wzrost wskaźnika 6.4.2 do 144% w 2018 r. Ów wskaźnik jest procentowym współczynnikiem pomiędzy całkowitym zużyciem wody pitnej w gospodarce w stosunku do całkowitego zasobu odnawialnych źródeł wody w kraju, pomniejszonego o wymagania wodne środowiska naturalnego. Z tej różnicy pozostaje woda do dyspozycji gospodarki.Bez ograniczenia wodochłonnych upraw, uszczelnienia systemu nawadniania, implementacji technologii znacząco zmniejszających zużycie wody i promocji oszczędzania tego surowca przez społeczeństwo i sektor rolniczy, zapaść turkmeńskiej produkcji żywności będzie się z roku na rok pogłębiać. I to niezależnie od wysiłków rządu w celu zapewnienia wszystkich innych elementów niezbędnych do intensyfikacji produkcji żywności.Bez odpowiedzi pozostaje też pytanie jak długo jeszcze rząd będzie zwlekał z przyznaniem, że sytuacja żywnościowa w kraju jest katastrofalna i zwróci się o pomoc międzynarodową. Wobec postępującego kryzysu żywnościowego na coraz większych obszarach Azji Centralnej. Dramatyczna sytuacja żywnościowa panuje także w Afganistanie. Turkmenistan może liczyć co najwyżej na doraźne wsparcie Kazachstanu czy Uzbekistanu.Podobnie, jak większość autorytarnych przywódców, prezydent Berdymuchamedow niechętnie ujawnia problemy kraju na zewnątrz, bo uderza to w jego wizerunek skutecznego, mądrego i przewidującego władcy. Na apel o pomoc zapewne szybko odpowiedzą Rosja i Chiny, którym z przyczyn geopolitycznych zależy na podtrzymaniu dobrych relacji z republiką, a także sąsiedni Iran.Turkmenistan może też zapewne liczyć na wsparcie agencji ONZ, która angażuje się w każdy region dotknięty kryzysem, niezależnie od sprawowanej w nim formy rządów. Te jednak muszą zostać dofinansowane, by sprostać rosnącym deficytom żywności w wielu państwach regionu i jej wzrastającym cenom.