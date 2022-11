Kryzys w Rosji nabiera rozpędu. Gospodarka weszła w recesję

Wskaźniki aktywności ekonomicznej Rosji pikują. Rośnie tylko kurs rubla – dzięki ograniczeniom w przepływie kapitału. Gospodarka weszła w recesję, niektóre gałęzie przemysłu załamały się, giełda szoruje po dnie, kraj doświadcza regresu pod względem technologicznym.

Po dziewięciu miesiącach wojny Rosja odczuwa ekonomiczny ból nieuzasadnionej inwazji na sąsiada. Jedenasta pod względem wielkości gospodarka świata weszła w recesję.

Rosja znalazła się w recesji po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to też trzecia co do wielkości recesja od dwóch dekad.

Spadek jest w połowie tak głęboki jak w najgorszym momencie pandemii. Nie widać perspektyw szybkiego ożywienia.

Rosja znalazła się w recesji po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat

Gazeta informuje, że w III kw. PKB Rosji był o 4 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie ub.r. To już drugi z rzędu spadkowy kwartał. Rosja znalazła się w recesji po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to też trzecia co do wielkości recesja od dwóch dekad.

"Spadek jest w połowie tak głęboki jak w najgorszym momencie pandemii" - powiedziała, cytowana w artykule, Sofya Donets, ekonomistka Renaissance Capital. Przyznała, że nie widać perspektyw szybkiego ożywienia.

Gospodarka Rosji w 2023 roku ma się skurczyć aż o 5,6 procent

Z danych opublikowanych przez Centralny Bank Federacji Rosyjskiej wynika, że gospodarka tego kraju w 2022 roku skurczy się co najmniej o 3 procent. Inflacja na koniec grudnia wyniesie 12-13 procent.

Natomiast prognozy OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - wskazują, że w tym roku PKB Rosji spadnie o 3,9 proc. W 2023 r. gospodarka tego kraju ma się skurczyć o 5,6 proc.

Moskwa planuje wydać prawie jedną trzecią przyszłorocznego budżetu na obronę i bezpieczeństwo wewnętrzne, jednocześnie tnąc fundusze na m.in. szkoły, szpitale i infrastrukturę.

Wiele będzie zależeć od przebiegu wojny. Jej koszty dla Kremla w szybkim tempie rosną. Rosja wydała już na działania zbrojne 82 mld dol. - obliczył ukraiński Forbes.

Wojna kosztuje Rosję co najmniej dziesięć miliardów dolarów miesięcznie

Rosja za dziewięć miesięcy wydała na wojnę w Ukrainie 82 mld dolarów, około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu.

Jednocześnie przychody Moskwy ze sprzedaży surowców energetycznych spadają z powodu sankcji, a prowadzona przez Kreml wojna staje się coraz droższa - pisze ukraińskie wydanie magazynu ekonomicznego Forbes. Według wyliczeń gazety, jesienią tego roku rosyjskie wydatki na zbrojenia wzrosły dwukrotnie, wojna kosztuje obecnie Moskwę co najmniej dziesięć miliardów dolarów miesięcznie.

Wydatki wzrosły ze względu na wzrost liczby żołnierzy po ostatniej mobilizacji, jednak największą pozycję w budżecie armii rosyjskiej, stanowiącą jedną trzecią wszystkich wydatków, jest technika wojskowa i technologia. Najdroższe są rakiety, następnie broń, amunicja i paliwa.