Kryzys w Rosji uderza w kirgiską gospodarkę

Republiki Azji Centralnej są silnie powiązane z Moskwą. Kryzys w Rosji wywołany kosztami wojny i zachodnimi sankcjami mocno uderza w sytuację ekonomiczną tych państw. Dotyczy to zwłaszcza Kirgistanu, którego eksport jest słabo zdywersyfikowany geograficznie.

Załamanie rosyjskiego rynku usług, na którym silną pozycję mieli przyjezdni z Kirgistanu, skutkuje coraz bardziej odczuwalnym spadkiem przychodów społeczeństwa w tym centralnoazjatyckim państwie. Straty odczuwa też budżet, bowiem przekazy pieniężne migrantów stanowiły w 2022 r. aż 30 proc. kirgiskiego PKB.

O ile Kirgizi coraz częściej wyjeżdżają do pracy w Kazachstanie i Turcji, o tyle kirgiskie firmy żyjące z eksportu nie potrafią tak szybko się przystosować. Głównym problemem jest spadek wartości rubla oraz nieopłacalny kurs wymiany na soma.

Kirgiski przemysł odzieżowy szczególnie ucierpiał na kryzysie w Rosji

Kryzys w Rosji szczególnie mocno uderzył w kirgiski przemysł odzieżowy, zatrudniający ponad 200 tys. osób (8,5 proc. ogółu pracujących). Spadek przychodów i niepewna przyszłość rosyjskiego rynku wymuszają na przedsiębiorcach cięcie kosztów. W pierwszej kolejności odbija się to na pracownikach, których w tym sektorze zagrożonych bezrobociem jest kilkadziesiąt tysięcy.

Warto podkreślić, że jeszcze w 2022 r. po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę kirgiski przemysł odzieżowy przeżywał boom na skutek gwałtownie rosnących zamówień rosyjskich. To przełożyło się na wzrost zatrudnienia. Ale obecnie sytuacja się odwróciła. Na skutek spadku wartości rubla i rosnącej nieopłacalności eksportu do Rosji zagrożenie gwałtownym wzrostem bezrobocia w Kirgistanie jest coraz bardziej realne.

Z czego to wynika? Na początku wojny rosyjski bank centralny uwolnił rezerwy i zatrzymał spadek wobec dolara na poziomie 53 rubli. Już pod koniec roku rubel znów stracił na wartości. Za jednego “zielonego” trzeba było wtedy zapłacić 73,5 rubla. Obecnie cena waha się między 97 a 102.

Tak niski kurs rubla wobec dolara i kirgiskiego soma czyni eksport kirgiskich firm nieopłacalnym. Z wypowiedzi tamtejszych przedsiębiorców wynika, że opłacalność produkcji na eksport jest przy kursie 1 rubel za 1,3 soma. Rok temu kurs rubla wynosił 1,4 soma, a obecnie tylko 0,95 soma. W rezultacie kilkunastu już interwencji kirgiskiego banku narodowego na łączna kwotę 650 mln dolarów kurs soma ustabilizował się wobec dolara, ale kosztem była aprecjacja kirgiskiej waluty wobec rubla.

Po podniesieniu cen w celu utrzymania opłacalności działalności przez kirgiskie firmy z branży odzieżowej, zaledwie ok. 40% z 300 działających realizuje zamówienia z Rosji, w większości zakontraktowane wcześniej.

Reeksport produktów podwójnego zastosowania zmienia obraz kirgiskiego handlu

Pomimo tych trudności, zaskakującym zjawiskiem jest wzrost wartości produktów wyeksportowanych do Rosji w pierwszej połowie 2023 r. o 35 proc. r/r. Wygląda jednak na to, że nie opiera się o towary wyprodukowane w Kirgistanie.

Kirgiski wywóz do Rosji stał się przedmiotem uważnej obserwacji i analizy w Waszyngtonie i Brukseli. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tego zjawiska jest reeksport do Rosji relatywnie drogich produktów tzw. podwójnego zastosowania – przeznaczonych do celów cywilnych, ale mogących być wykorzystane w celach militarnych. Te grupy produktów są oczywiście objęte zachodnim zakazem sprzedaży do Rosji. Ewentualne uszczelnienie reżimu sankcji rodzi dla Kirgistanu ryzyko dalszego osłabienia gospodarki Kirgistanu i wzrostu bezrobocia.

