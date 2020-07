Książka Moorhouse'a o polskiej wojnie obronnej 1939 r. wydana w USA

W Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie wydano książkę brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" - poinformował na Twitterze autor.

"Moja nowa książka +Polska 1939+, wydana przez Basic Books, dostępna w USA i Kanadzie. Historia o polskiej odważnej walce przeciwko niemieckiej i sowieckiej agresji na początku drugiej wojny światowej" - napisał na Twitterze Moorhouse.

W USA książka będzie nosi tytuł "Poland 1939. The Outbreak of World War II". W Wielkiej Brytanii została ona wydana w zeszłym roku pod tytułem "First to Fight: The Polish War". Pod koniec lutego tego roku weszła do finału konkursu na brytyjską książkę wojskową 2019 roku.

W książce, której polski tytuł brzmi "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi", autor opisuje i szczegółowo analizuje okrucieństwa popełnione podczas pierwszego etapu II wojny światowej przez Niemców, obala też mity związane z Wrześniem i ocenia rolę Wielkiej Brytanii oraz Francji. Jak mówił w marcu w rozmowie z PAP Moorhouse, polska wojna obronna 1939 r. nigdy nie przebiła się do powszechnej świadomości na Zachodzie, a konsekwencją tego są szkodliwe mity na ten temat, które mają przełożenie na współczesne stosunki międzynarodowe.

Moorhouse to brytyjski historyk i pisarz specjalizującym się w historii II wojny światowej. Jest autorem kilkunastu książek na ten temat, z których najważniejsze - obok "Polski 1939" - to "Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina" o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941 i "Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie". Jego najnowsza książka to pierwsza od prawie półwiecza wydana w języku angielskim monografia dotycząca tzw. kampanii polskiej 1939 r.