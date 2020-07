Książka Moorhouse'a o polskiej wojnie obronnej 1939 r. zostanie wydana w USA

Najnowsza książka brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" zostanie 14 lipca wydana w Stanach Zjednoczonych - poinformował autor na Twitterze.

W USA będzie ona nosiła tytuł "Poland 1939. The Outbreak of World War II".

W Wielkiej Brytanii została ona wydana w zeszłym roku pod tytułem "First to Fight: The Polish War 1939". Również w zeszłym roku ukazało się jej polskie wydanie. Pod koniec lutego tego roku weszła do finału konkursu na brytyjską książkę wojskową 2019 roku.

"Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" opowiada o podjętej przez Polskę obronie po tym, jak została zaatakowana we wrześniu 1939 roku przez niemieckie, a później sowieckie wojska. Jak mówił w marcu w rozmowie z PAP Moorhouse, polska wojna obronna 1939 r. nigdy nie przebiła się do powszechnej świadomości na Zachodzie, a konsekwencją tego są szkodliwe mity na ten temat, które mają przełożenie na współczesne stosunki międzynarodowe.

Roger Moorhouse jest brytyjskim historykiem i pisarzem specjalizującym się w historii II wojny światowej. Jest autorem kilkunastu książek na ten temat, z których najważniejsze - obok "Polski 1939" - to "Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina" o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941 i "Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie".