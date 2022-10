Książka "Polska 1939" Rogera Moorhouse'a dostępna w USA w miękkiej okładce

Książka brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a wydana po polsku jako "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" jest od wtorku dostępna w Stanach Zjednoczonych w miękkiej oprawie, o czym poinformował na Twitterze autor. Do tej pory, od 2020 roku, książka była wydawana w USA jedynie w twardej okładce.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Moja książka +Poland 1939+ została wydana w tym tygodniu w USA w miękkiej oprawie przez wydawnictwo Basic Books. Dostępna we wszystkich dobrych księgarniach... Szukajcie jej!" - napisał Moorhouse (https://tinyurl.com/4ny8yezj).

W USA książka nosi tytuł "Poland 1939. The Outbreak of World War II". W Wielkiej Brytanii jej tytuł brzmi "First to Fight: The Polish War". Wydanie brytyjskie ukazało się w 2019 r., w tym samym roku książka wyszła w polskim tłumaczeniu.

Monografia, wydana po polsku jako "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi", opowiada o podjętej przez Rzeczpospolitą obronie po tym, gdy została zaatakowana we wrześniu 1939 roku oraz opisuje i szczegółowo analizuje okrucieństwa popełnione podczas pierwszego etapu II wojny światowej przez Niemców. Wedle autora polska wojna obronna 1939 r. nigdy nie przebiła się do powszechnej świadomości na Zachodzie, czego konsekwencją są szkodliwe mity na ten temat, które mają przełożenie na współczesne stosunki międzynarodowe.

We wrześniu 2020 roku Moorhouse został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył je ówczesny ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który składa się z pięciu klas, przyznawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim mieszkającym za granicą, którzy poprzez swoje wysiłki w znacznym stopniu przyczyniają się zarówno do współpracy międzynarodowej, jak i współpracy między Polską a innymi krajami.

Roger Moorhouse jest profesorem wykładającym w Kolegium Europejskim w Warszawie, a także autorem wielu prac poświęconych historii Niemiec w czasach II wojny światowej. Jest autorem kilkunastu książek na temat II wojny światowej. "Polska 1939" była pierwszą od prawie półwiecza wydaną w języku angielskim monografią dotycząca tzw. kampanii polskiej 1939 r. W 2020 r. książka została wyróżniona nagrodą dla najlepszej publikacji obcojęzycznej promującej historię Polski w corocznym Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.