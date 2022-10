Kuba: Co najmniej 5 ofiar śmiertelnych zderzenia łodzi z kutrem straży granicznej

Łódź płynąca z północnej Kuby w kierunku Stanów Zjednoczonych zatonęła w sobotę po zderzeniu z kutrem kubańskiej straży granicznej, co najmniej pięć osób zginęło, podały w sobotę kubańskie media państwowe, informuje AP.

Do incydentu doszło w pobliżu Bahia Honda, około dwóch godzin podróży od stolicy Hawany. Wśród śmiertelnych ofiar jest dziecko i są trzy kobiety, około dwudziestu osób zostało uratowanych, informują władze. Nie są znane okoliczności i przyczyna zderzenia. Władze twierdzą, że w tej sprawie jest prowadzone śledztwo.

Incydent miał miejsce, informuje AP, w czasie największej od czterdziestu lat fali migracyjnej z karaibskiej wyspy, wywołanej pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, politycznym i energetycznym.

Zdecydowana większość migrujących Kubańczyków leci samolotem do Nikaragui, a następnie lądem do granicy z USA, często do Teksasu i Arizony.

Jednak coraz więcej osób ucieka łodziami ryzykując niebezpieczną 90-milową podróż do południowego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Między październikiem 2021 a sierpniem 2022 amerykańska straż przybrzeżna przechwyciła ponad 4 600 Kubańczyków podróżujących łodziami, prawie sześć razy więcej niż w całym 2020 roku.

Jest to największy exodus od 1980 roku, kiedy to około 125 000 Kubańczyków podróżowało drogą morską do USA w ciągu sześciu miesięcy.