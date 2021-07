Kuba: Media: reżim w Hawanie zwolnił grupę aresztowanych w niedzielnych protestach

Władze Kuby zwolniły grupę osób aresztowanych podczas antyrządowych protestów w niedzielę, ale kilkudziesięciu manifestantów wciąż przebywa za kratkami - podały we wtorek niezależne kubańskie media. Madryt zażądał od Hawany uwolnienia reporterki hiszpańskiego dziennika "ABC".

Według portalu CiberCuba grupa zwolnionych w poniedziałek osób to uczestnicy niedzielnego wiecu zorganizowanego w Hawanie pod siedzibą Kubańskiego Instytutu Radia i Telewizji (ICRT); demonstranci zostali wypuszczeni z aresztu warunkowo.

Niezależne kubańskie media podają, że w więzieniach przebywa kilkadziesiąt osób, w tym kilkoro dziennikarzy relacjonujących antyrządowe protesty, które w niedzielę odbyły się na Kubie w ponad 60 miastach i miejscowościach.

Rezydujący na Kubie korespondenci zagranicznych agencji prasowych, m.in. EFE i AP, a także niezależne kubańskie portale, zamieściły w mediach społecznościowych liczne zdjęcia i filmy dowodzące, że służby policyjne i zwolennicy reżimu użyli siły wobec pokojowych manifestantów.

Jak dowiedział się niezależny od rządu portal Periodico Cubano, w związku z niedzielnymi zamieszkami reżim w Hawanie nakazał tymczasowe zwolnienie pospolitych przestępców, aby w ich celach osadzić uczestników niedzielnych manifestacji. Portal cytuje też uczestników antyrządowych wieców, którzy tłumaczą swój protest przede wszystkim pogarszającymi się warunkami życia na wyspie oraz brakiem możliwości przyjęcia szczepionek przeciw Covid-19.

Periodico Cubano odnotował, że w kierunku Kuby wyruszyły z wybrzeża amerykańskiej Florydy statki z pomocą humanitarną. Pomoc zorganizowali kubańscy emigranci rezydujący na stałe w USA.

Reżim w Hawanie, kierowany przez prezydenta Miguela Diaza-Canela, twierdzi, że inicjatorzy zamieszek to amerykańscy prowokatorzy, którzy wykorzystali pandemię koronawirusa do obalenia rządów komunistycznych na Kubie.

Również we wtorek nowy szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albarez wezwał rząd Kuby do natychmiastowego uwolnienia kubańskiej niezależnej dziennikarki piszącej dla konserwatywnego dziennika "ABC". "Hiszpania staje w obronie prawa do swobodnego i pokojowego demonstrowania i zwraca się do kubańskich władz o jego respektowanie. (...) Żądamy natychmiastowego uwolnienia Camili Acosty" - napisał Albares na Twitterze.

Acosta, która przedstawia się na Twitterze jako niezależna reporterka, zamieszczała w mediach społecznościowych zdjęcia z zamieszek, do jakich doszło na Kubie podczas protestów. "ABC" podaje, że kubański reżim ma zamiar oskarżyć ją o "przestępstwa przeciw bezpieczeństwu państwa"; dziennik wezwał hiszpański rząd do wywarcia dyplomatycznej presji na Hawanę w obronie Acosty.

Albares, który był do niedawna ambasadorem Hiszpanii w Paryżu, objął stanowisko szefa dyplomacji w ostatnich dniach, po nieoczekiwanej dymisji jego poprzedniczki Aranchy Gonzalez Lai.

Marcin Zatyka