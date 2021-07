Kuba: podczas protestu zginął mężczyzna, kilka osób jest rannych

W poniedziałek podczas protestu na przedmieściach Hawany zginął mężczyzna, kilka osób jest rannych- poinformowały we wtorek władze. Kuba ograniczyła dostęp do mediów społecznościowych i platform komunikacyjnych.

Tysiące Kubańczyków przyłączyło się w niedzielę do demonstracji przeciwko głębokiemu kryzysowi gospodarczemu ,niedoborom podstawowych towarów i przerwom w dostawie prądu. Protestowali także wobec sposobu, w jaki rząd radzi sobie z pandemią koronawirusa i ograniczaniem swobód obywatelskich.

Protesty, rzadkie w kraju, w którym sprzeciw społeczny jest mocno ograniczony, w dużej mierze ucichły w niedzielę wieczorem, gdy siły bezpieczeństwa zostały rozmieszczone na ulicach, a prezydent Miguel Diaz-Canel wezwał zwolenników rządu do wyjścia na ulice i walki w obronie swojej rewolucji.

Mimo to w poniedziałek na południowym przedmieściu Hawany w La Guinera setki ludzi wyszły na ulice - informuje Reuters. "Ludzie wciąż się przyłączali, maszerowali pokojowo, wykrzykując hasła takie jak "Precz z komunizmem", "wolność dla mieszkańców Kuby", "nie mamy lekarstw, potrzebujemy jedzenia" - powiedział 49-letni mieszkaniec Hawany Waldo Herrera. Herrera powiedział, że protestujący zaczęli rzucać kamieniami w funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy odpowiedzieli ogniem. Jeden człowiek zginął, a kilku protestujących i funkcjonariuszy bezpieczeństwa zostało rannych, poinformowały we wtorek państwowe media.Władze nie podały jego personaliów i przyczyny zgonu.

Świadek Reutera widział dziesiątki ludzi z kijami w dłoniach, które opuściły La Guinera późno w poniedziałek.Protestujący twierdzą, że rząd używa tak zwanych brygad szybkiego reagowania - zorganizowanych grup rekrutów cywilnych uzbrojonych w kije - do przeciwdziałania protestującym.

Protestujący również oskarżają rząd o próby zakłócenia komunikacji. W stolicy, według świadków Reutera, od niedzieli dochodzi do regularnych i nietypowych przerw w dostępie do mobilnego Internetu.

NetBlocks, organizacja zajmująca się monitoringiem blokad w Internecie z siedzibą w Londynie poinformował na swojej stronie internetowej, że Facebook, WhatsApp, Instagram i Telegraph na Kubie zostały częściowo blokowane w poniedziałek i wtorek."Wzorzec ograniczeń obserwowanych na Kubie wskazuje na trwające represje na platformach komunikacyjnych używanych do organizowania i udostępniania informacji o protestach w czasie rzeczywistym" - powiedział dyrektor Netblocks, Alp Toker. "Jednocześnie zachowana jest pewna łączność, aby zachować pozory normalności".

Rząd Kuby nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Podobnie jak Telegram i Facebook , który jest właścicielem Instagrama i WhatsAppa. Twitter powiedział, że nie odnotował blokowania swojej usługi.

"Naszą bronią jest Internet. Jeśli zabiorą internet, jesteśmy nieuzbrojeni" - powiedział mieszkaniec Hawany Gino Ocumares, próbując, ale bezskutecznie, połączyć się z siecią w rządowym hotspocie Wi-Fi. "Rząd nie chce, aby ludzie zobaczyli prawdę".

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price we wtorek wezwał rząd Hawany do otwarcia wszystkich środków komunikacji."Zamykanie technologii, zamykanie ścieżek informacyjnych - to nie ma nic wspólnego z uzasadnionymi potrzebami i aspiracjami Kubańczyków" - powiedział Price.

Rząd Kuby twierdzi, że demonstracje są organizowane przez kontrrewolucjonistów finansowanych przez dawnych wrogów ze Stanów Zjednoczonych , manipulujących frustracją z powodu kryzysu gospodarczego, w dużej mierze spowodowanego trwającym od dziesięcioleci amerykańskim embargiem handlowym.

Państwowe media doniosły we wtorek, że Raul Castro, który w kwietniu ustąpił ze stanowiska szefa rządzącej Kubańskiej Partii Komunistycznej, wziął udział w niedzielnym spotkaniu biura politycznego, aby zająć się "prowokacjami".

W Hawanie odbywają się kontr wiece zwolenników rządu. Około 100 zwolenników niosących flagę Kuby zebrało się we wtorek na centralnym bulwarze w biznesowej dzielnicy Vedado w Hawanie.

Podczas fali protestów w niedzielę aresztowano około 150 osób, jak podała organizacja działająca na rzecz praw wygnańców Cubalex, dodając, że do tej pory potwierdzono uwolnienie tylko 12 osób.

"Podczas wielokrotnych przesłuchań daliśmy jasno do zrozumienia, że nikt z zagranicy nie kieruje nas na ulice, że nikt nie płacił nam ani grosza za to, co robimy" - napisał na swojej stronie na Facebooku reżyser teatralny Yunior Garcia, który został aresztowany podczas protestu w Hawanie w niedzielę i zwolniony w poniedziałek.