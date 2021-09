Kuba rozpoczyna szczepienia dzieci przeciwko Covid-19

W tym tygodniu Kuba rozpocznie szczepienia nastolatków przeciw Covid-19, a w połowie września młodszych dzieci - poinformowały w środę państwowe kubańskie media. Akcja, jest częścią planu zaszczepienie do grudnia ponad 90 proc. społeczeństwa.

Wszystkie dzieci od 2 do 18 roku życia mają otrzymać co najmniej dwie dawki kubańskiej szczepionki przeciw koronawirusowi Soberana-2 - podał rządowy portal informacyjny Cubadebate. Kubańskie ministerstwo zdrowia przekazało, że akcja szczepień przeciw Covid-19 wśród młodych ma przypominać coroczne kampanie szczepionkowe jakie są organizowane na Kubie przeciw innym chorobom.

Według tamtejszych służb sanitarnych, próby kliniczne wykazały, że szczepienie Soberana-2 wśród dzieci jest bezpieczne.

W ciągu ostatniego tygodnia na Kubie średnia liczba nowych infekcji SARS-CoV-2 wynosiła pomiędzy 6,5 tys., a 7 tys. oraz 70 do 80 zgonów. Choć wskazuje to na tendencję spadkową, Kuba pozostaje w czołówce państw pod względem liczby nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

Wśród dorosłych, komunistyczne władze na wyspie planują zwiększyć liczbę zaszczepień innym lokalnym preparatem Abdala, by do końca września wszyscy uprawnieni do szczepień dorośli co najmniej rozpoczęli trzydawkowy proces szczepień przeciw koronawirusowi. Tamtejsze służby sanitarne zaświadczyły, że oba kubańskie preparaty przeciw Covid-19 mają ponad 90 proc. skuteczność.

Obecnie Kuba doświadcza braków wielu produktów, zarówno jedzenia, leków czy części zamiennych dla maszyn w rolnictwie. Do złego stanu gospodarki na wyspie przyczyniają się amerykańskie sankcje, a także zatrzymanie się z powodu pandemii sektora turystycznego. Władze liczą, że wraz z postępującymi szczepieniami, turyści wrócą na wyspę w listopadzie.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na Kubie co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło 49 proc. populacji, a w pełni zaszczepione jest 34 proc.