Kuba: Rząd w kłopocie: ruch młodych artystów i naukowców walczy o swobodę wypowiedzi

Media Ameryki Łacińskiej i USA obiegły w piątek zdjęcia przedstawiające 200-osobowe zgromadzenie młodych ludzi przed neoklasycystycznym pałacykiem Ministerstwa Kultury w Hawanie. Młodzi kubańscy artyści, aktorzy i naukowcy domagali się tam zniesienia cenzury.

Uczestnicy protestu apelowali też o zaprzestanie urzędowych i policyjnych szykan wobec niezależnych twórców, m.in. uwolnienia odsiadującego od listopada ośmiomiesięczny wyrok więzienia popularnego rapera Denisa Solisa, członka opozycyjnego Ruchu San Isidro (św. Izydora), który wziął swą nazwę od najbiedniejszego rejonu hawańskiego Starego Miasta.

Dzięki wstawiennictwu ludzi o głośnych nazwiskach, którzy są związani z kubańskim teatrem, 30-osobowa delegacja protestujących została w piątek przyjęta przez jednego z wiceministrów kultury.

Nadzieja na dialog między opozycyjnymi środowiskami artystycznymi i naukowymi i rządem po paru dniach wyparowała. W pięciu artykułach, które ukazywały się po tym spotkaniu na łamach oficjalnego dziennika partii komunistycznej "Granma" niewiele było tonów pojednawczych. Dominowały natomiast oskarżenia wobec środowiska młodych opozycyjnych artystów i naukowców o to, że działają z inspiracji "obcego mocarstwa".

"To show zorkiestrowane przez Stany Zjednoczone!" - głosił jeden z tytułów. W podobnym duchu wypowiedział się też prezydent Kuby, Miguel Diaz-Canel. W jego ocenie młodzi protestujący "to najemnicy USA".

We wtorek argentyński dziennik "El Clarin" oraz inne media Ameryki Łacińskiej opisały jak kubańska policja brutalnie wyciąga z mieszkań 14 członków Ruchu San Isidro, którzy od 16 listopada prowadzili głodówkę, domagając się wycofania przez władze osławionego "Dekretu nr 349" wydanego przez Ministerstwo Kultury. Rozporządzenie to zobowiązywało wszystkich kubańskich aktorów, pisarzy, publicystów do uzyskania oficjalnych zezwoleń resortu na uprawianie działalności zawodowej; bez takiej "licencji" władze uznawały ja za "nielegalną".

Z kolei media w Stanach Zjednoczonych poinformowały we wtorek wieczorem o zaginięciu innego kubańskiego muzyka Omara Meny, który posługuje się pseudonimem scenicznym "El Analista". Popularny raper zniknął w poniedziałek po tym, gdy policja dokonała rewizji w jego domu. Jedynym przewinieniem Meny było to, że nawoływał do kolejnej pokojowej pikiety przed resortem kultury w sprawie "Dekretu nr 349" - piszą media w USA.

Wśród najbardziej znanych liderów Ruchu San Isidro są m.in. 37-letni raper Maykel Castillo, który był wcześniej skazany na rok więzienia za bliżej nie określoną "próbę zamachu na władzę". Inny popularny kubański raper, Denis Solis, został aresztowany 9 listopada ub. roku i skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności za "nieposłuszeństwo wobec władzy" po tym jak energicznie wyprosił za drzwi policjanta, który wtargnął bez nakazu do jego mieszkania .

Aresztowania i zatrzymania wśród młodej kubańskiej inteligencji nasiliły się po demonstracji przed siedzibą Ministerstwa Kultury, ale jednocześnie przystąpienie do Ruchu San Isidro deklarują wciąż nowi członkowie. Jednym z nich jest znany kubański dziennikarz, korespondent "The Washington Post" Carlos Alvarez.

Ruch kubańskich artystów i naukowców działał do niedawna głównie w sieci. Obecnie jego hasła i postulaty nabierają również szerszego wymiaru społecznego. Działacze ruchu domagają się zamknięcia na wyspie sklepów dewizowych, w których posiadacze zagranicznej waluty dewiz mogą nabywać atrakcyjne towary niedostępne za kubańskie peso. "Nie zgadzamy się na dzielenie społeczeństwa na +lepszych+ i +gorszych+" - brzmi hasło ruchu.

"My, kubańscy artyści oraz intelektualiści - czytamy w odezwie młodej kubańskiej inteligencji - potępiamy niezdolność instytucji rządowych kraju do dialogu i akceptacji faktu, że ludzie mogą się różnić poglądami oraz prowadzić działalność niezależną od rządu; domagamy się uznania praw mniejszości, poszanowania praw człowieka i obywatela. Wymiar sprawiedliwości nie powinien służyć jedynie ochronie rządzących ponad prawami obywateli".

Jednym z pierwszych poważnych incydentów, które sprawiły, że Ruch San Isidro zaczął pozyskiwać coraz więcej nowych członków, była niedawna akcja policji, która wzbudziła oburzenie znacznej części opinii publicznej. Przebrani za lekarzy policjanci wtargnęli mianowicie do siedziby Ruchu San Isidro na hawańskim Starym Mieście, co w kontekście epidemii koronawirusa zostało odebrane jako wyjątkowo niestosowne.