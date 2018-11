KUKE: ewentualność twardego Brexitu może być zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców

Rynki Turcji i Wielkiej Brytanii to w sumie około 147 mln osób, potencjalnych konsumentów, gotowych na to, by nabywać polskie towary - wskazuje KUKE

Groźba nadchodzącego twardego Brexit’u czy gwałtowne osłabienie tureckiej liry mogą zachwiać wymianą handlową i stanowić realne zagrożenie dla polskich przedsiębiorców - uważa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Jak podkreśla KUKE, Wielka Brytania i Turcja to kraje od dawna z powodzeniem eksplorowane przez polskich przedsiębiorców.

- Rynki te to w sumie około 147 mln osób, potencjalnych konsumentów, gotowych na to, by nabywać polskie towary - wskazuje prezes KUKE Janusz Władyczak.



KUKE zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach sytuacja gospodarczo-polityczna tych krajów uległa "dość znaczącej zmianie".



- Załamanie waluty, galopująca inflacja czy wysokie stopy procentowe jakie ostatnio dotknęły Turcję, czy groźba nadchodzącego "twardego Brexit'u" mogą zachwiać wymianą handlową i stanowić realne zagrożenie dla polskich przedsiębiorców - czytamy.



- W przypadku "twardego Brexit'u" z dnia na dzień przedsiębiorcy mogą stanąć przed koniecznością zdobywania nowych certyfikatów, natychmiastowego płacenia akcyzy czy bliżej nieokreślonych ceł, które znacząco mogą podnieść finalną cenę towaru. Jednocześnie pogłębiający się kryzys ekonomiczny w Turcji i słabnąca waluta już teraz negatywnie wpływają na zyski obecnych na rynku tureckim spółek - dodaje Władyczak.



KUKE wskazuje, że Brytyjczycy już zaczynają szukać oszczędności ze względu na spadek siły nabywczej funta w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza Wielkiej Brytanii.



KUKE przypomina, że ubezpieczenie ryzyka politycznego jest możliwe zarówno w ubezpieczeniach krótko-, jak i średnio- oraz długoterminowych, "dzięki czemu prowadzenie biznesu nawet na rynku o podwyższonym ryzyku, nie zachwieje działalnością firmy i pomoże uzyskać przewagę konkurencyjną.



Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) to polska firma, której akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.

Wielka Brytania Przelicz walutę

funt szterling (GBP)

4,864 złoty (PLN) 1,123 EUR, 1,283 USD

Polska Przelicz walutę

złoty (PLN)

1 złoty (PLN) 0,231 EUR, 0,264 USD